Kunstwerk aus 1292 Fliesen am Kieler Hörnufer

Die Motive zum Thema Wasser und Umweltveränderungen wurden von einer Künstler:innengruppe gemeinsam mit Schulkindern aus Kiel und Nortorf gestaltet. In fünf Workshops schufen Schüler:innen der ersten bis zehnten Klassen der Lilli-Martius-Schule, der Friedrich-Junge-Schule (beide in Kiel) und der Gemeinschaftsschule Nortorf während der Corona-Pandemie Zeichnungen nach literarischen Vorlagen. In den Geschichten wurde das Leben der Romanfiguren durch den Einfluss von Wasser verändert.

Die detailreichen Darstellungen der Kinder und Jugendlichen geben viel zu entdecken – auch über die Bedeutung des Wassers für das Klima und die Wahrnehmung der Welt. Die Zeichnungen wurden zu großen Gemälden zusammengesetzt, die die ausführenden Künstler:innen der hada-Werkstatt für Gemeinwohl dann in traditioneller Aufglasur-Malerei auf keramische Fliesen übertrugen.

In den letzten Tagen brachten Fliesenleger-Auszubildende des Regionalen Berufsbildungszentrums Walther-Lehmkuhl-Schule aus Neumünster die 1292 Fliesen an der Betonwand an. Dabei lernten sie viel Neues, denn nur selten werden Fliesen an einer ungeschützten Betonwand direkt an der Hafenkante verlegt. Mithilfe eines speziell gespendeten Fliesenklebers der Firma Botament sowie Unterstützung der Firma KeraMiede und des Handwerkers Gero Meuser meisterten die Auszubildenden diese Herausforderung.