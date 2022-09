KULTourSOMMER 2022 – Programm

Es geht wieder los mit Live-Konzerten: Mit OPEN AIR im "Kleinen Park" der Alten Meierei am See (Postfeld), in der Kapelle Nettelsee und anderen traditionellen KuSo-Konzertorten. Und was kann besser dafür geeignet sein als der 23. KULTourSOMMER im BarkauerLand – Das "Internationale Festival der ganz besonderen art!"

"Lets get culture restarted 3.0!" – Es wird endlich wieder Zeit für LIVE-Konzerte!

Hier sind einige Highlights des diesjährigen Programms.

"Internationales Festival of Strings"

Wird präsentiert im Rahmen des 23. KULTourSOMMERs.

Wann? Freitag, 9. September 2022, 19.30 Uhr Wo? Kulturzentrum Alte Meierei am See, 24211 Postfeld Tickets: Vorbestellung telefonisch unter 04342/84477 oder per Mail an info@alte-meierei-am-see.de

"Mongolian meets Oriental". SEDAA schafft eine einzigartige Verbindung der traditionellen mongolischen Musik mit der orientalischen zu einem ebenso ungewöhnlichen wie faszinierenden Ganzen.

In den mehr als 35 Jahren KULTourPUR in der Alten Meierei am See und den bisher 22 Jahren KULTourSOMMER im BarkauerLand hat es ja schon viele außergewöhnliche musikalische Ereignisse gegeben. Man erinnere sich nur an "Liquid Soul – Musik aus Luft und Wasser mit den WasserStichOrgeln" oder ZebraSommerWind oder FADO INSTRUMENTAL mit Oliver Jaeger und Jan Dijker – Künstler, die nur hier in Schleswig-Holstein mit ihren außerordentlichen Fähigkeiten zu finden sind!

So wird es nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren am Freitag, 9. September 2022, um 19.30 Uhr in einer "Festival of Strings-Gala" ein Wiedersehen mit der mongolisch-orientalischen Formation SEDAA in der Alten Meierei am See – Postfeld geben!

"Sedaa" bedeutet im Persischen "Stimme" und verbindet die traditionelle mongolische mit der orientalischen Musik zu einem ebenso ungewöhnlichen wie faszinierenden Ganzen.

Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meistersänger Nasaa Nasanjargal, Naraa Naranbaatar – bekannt durch die Gruppe Transmongolia – entführen gemeinsam mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori und dem virtuosen Hackbrettspieler Ganzorig Davaakhuu in eine wahrhaft exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe.

Die Grundlage ihrer modernen Kompositionen bilden Naturklänge – erzeugt mit traditionellen Instrumenten und durch die Anwendung uralter Gesangstechniken nomadischer Vorfahren, bei denen ein Mensch mehrere Töne zugleich hervorbringt.

Vibrierende Untertongesänge und der Kehlgesang Hömii sowie die wehmütigen Klänge der Pferdekopfgeige Morin Khuur und die perligen Töne des mit 120 Saiten bespannten Hackbretts verschmelzen zusammen mit pulsierenden orientalischen Trommelrhythmen zu einer mystischen Melange der Schwingungen und Stimmungen. Mehr Informationen zu SEDAA unter www.sedaamusic.com und www.omidbahadori.com.

Das 70te FESTIVAL DES BLUES

Wird präsentiert im Rahmen des 23. KULTourSOMMERs.

Wann? Montag, 12. September 2022, 19.30 Uhr Wo? Kulturzentrum Alte Meierei am See, 24211 Postfeld Tickets: Vorbestellung telefonisch unter 04342/84477 oder per Mail an info@alte-meierei-am-see.de

Marc Breitfelder präsentiert "Blues, Boogie, Swing und Rock'n Roll" mit dem "8 To The Bar"-Duo Claas Vogt (guit/voc) und Günther Brackmann (piano/voc).

Zum 70ten FESTIVAL DES BLUES im Rahmen des 23. KULTourSOMMERs am Montag, 12. September 2022, um 19.30 Uhr hat Marc Breitfelder sich interessante Gäste eingeladen: Claas Vogt (guitar/voc.) und Günther Brackmann (piano/voc.) – dem Duo-Ableger des bekannten Trios "8 To The Bar" mit "Blues, Boogie, Swing und Rock’n Roll"!

Claas Vogt ist nicht nur ein ausgezeichneter Sänger und Gitarrist mit lockerem und witzigem Entertainment. Er dürfte vielen auch als die eine Hälfte von "Klaus und Klaus" bekannt sein, wobei das musikalische Programm mehr mit den Bluesmetropolen um New Orleans und Memphis sowie den Straßen des Amerikanischen Westens als mit der Nordseeküste zu tun hat.

Am Piano ist einmal mehr Günther Brackmann zu hören, ein hervorragender Boogie- und Bluespianist, der seit Jahrzehnten die Bluesszene mit geprägt hat.

So wird Günther Brackmann dann nicht nur Solo den "Rocking Good Boogie" ins Klavier hämmern sondern auch mit seinem Partner Claas Vogt und dem BluesHarp-Virtuosen Marc Breitfelder nicht nur den Bluesfans mit schmeichelnden Bluesballaden das ganz besondere Bluesfeeling liefern: Denn diese "BluesNights" im "Buten-Kieler" Postfeld sind dafür seit mehr als drei Jahrzehnten berühmt und berüchtigt.

Internationales New-Folk-Festival

Wird präsentiert im Rahmen des 23. KULTourSOMMERs.

Wann? Freitag, 23. September 2022, 19.30 Uhr Wo? Kapelle Nettelsee (Kirchweg, 24250 Nettelsee) Tickets: Vorbestellung telefonisch unter 04342/84477 oder per Mail an info@alte-meierei-am-see.de

"Fresh Folk from Sweden" – präsentiert von SVERIGES VÄNNER

Mit Gudrun Selle (Gesang, Blockflöten, Rahmentrommel) & Johannes Uhlmann (diatonisches Akkordeon, Gesang)

"Sverigevän" bezieht sich ursprünglich auf eine Person ausländischer Abstammung, die Schweden und die schwedische Kultur bewundert oder davon fasziniert ist oder die sich um gute Beziehungen zwischen Schweden und seinem Heimatland kümmert.

Im Duo "Sveriges Vänner" sind es gleich zwei Musiker, die auf eine herrlich frische Art alte traditionelle schwedische Tänze und Lieder spielen. Und ganz nebenbei erfährt man einige Geschichten aus dem sagenumwobenen Land.

Diese zwei Musiker aus dem Leipziger Neuseenland – das sind Gudrun Selle mit ihren Blockflöten, der Rahmentrommel und erfrischendem Gesang sowie Johannes Uhlmann (diatonisches Akkordeon, Gesang) – präsentieren erstmals im Rahmen des 23. KULTourSOMMERs am Freitag, 23. September 2022, um 19.30 Uhr "Fresh Folk from Sweden" aus dem fernen Land der 1000 Seen und laden in der Alten Meierei am See – Postfeld mit den alten kraftvollen Weisen nicht nur zum Hören und Träumen ein sondern auch zum Tanzen.

Polskas, Schottis, Walzer sowie Liebeslieder, Balladen und Trinklieder entführen den Zuhörer für eine kurze Weile in das Land der Elche und Bären und lässt das Lebensgefühl der Schweden mit ihrem Humor und ihrer Melancholie erahnen. Mehr Informationen zu Serviges Vänner unter www.soundcloud.com/sverigesvaenner.

Die A-Cappella-Nacht

Abschluss-Konzert im 23. KULTourSOMMER mal ganz anders!!

Wann? Sonntag, 9. Oktober 2022, 18.00 Uhr Wo? Kulturzentrum Alte Meierei am See, 24211 Postfeld Tickets: Vorbestellung telefonisch unter 04342/84477 oder per Mail an info@alte-meierei-am-see.de

Wort- trifft KlangKunst EXKLUSIV oder "TAKE FOUR meets MATTHIAS STÜHRWOLDT"

36 Jahre Entertainment-A-Cappella treffen auf den humorvollen "Poeten vom Lande"! In der diesjährigen "KULTourSOMMER-A-Cappella-Nacht mal ganz anders!" werden die A-Cappella-Entertainment-Matadore von TAKE FOUR am Sonntag, 9. Oktober 2022, um 18.00 Uhr in der Alten Meierei am See Postfeld wieder auf den fantastischen MATTHIAS STÜHRWOLDT treffen, den launige Bücher schreibenden, praktizierenden Landwirt aus Stolpe!

Abwechselnd mit den Sängern von TAKE FOUR wird der "Der Poet vom Lande" ein gemischtes platt- und hochdeutsches Programm mit einem Schwerpunkt auf Geschichten aus den zuletzt erschienenen Büchern und dazu brandneue Geschichten präsentieren.

Sein Erfolg mit seinen wie aus dem prallen Leben geschriebenen Geschichten ist unbeschreiblich. "Ein Biobauer ist witzig geworden" schreibt die TAZ oder "Der so frisch, witzig wie hintergründig schreibende Landwirt flunkert nicht. Es könnte alles so passiert sein!" (KN) oder eine Bäuerin berichtet: „Ich hab es meinem Mann abends auf dem Sofa vorgelesen, und er ist nicht eingeschlafen!". Mehr Informationen zu Matthias Stührwoldt unter http://www.matthias-stuehrwoldt.de

Zu TAKE FOUR ist nur folgendes zu sagen: Hochkarätiger a cappella-Gesang, serviert mit augenzwinkerndem Entertainment und das seit 35 Jahren!

1986 wurde das Männerquartett in Kiel gegründet und singt mittlerweile seit über 30 Jahren zusammen. TAKE FOUR haben sich nicht nur in Deutschland und im nordeuropäischen Raum, sondern auch in den USA einen Namen auf dem Gebiet der Barbershop-Musik ersungen.

Das Quartett ist fünffacher deutscher Barbershop-Champion und hat Deutschland zweimal in Amerika im internationalen Barbershop-Wettbewerb vertreten: 1995 in Miami Beach und 2016 in Nashville.

Die vier Männer aus dem hohen Norden sangen mehrmals im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ihr Repertoire reicht von Close Harmony-Arrangements aus dem Barbershop- und Jazzbereich über Popstandards bis hin zu den Comedian Harmonists.

Das 30-jährige Jubiläum haben die vier Herren 2016 in Nashville gefeiert – 2022 darf sich das heimische Publikum nach langer Pause auf eine launige Geburtstagsparty zum 35. freuen. Wer TAKE FOUR hört, der "kriegt was auf die Ohren" – ganz harmonisch, mit stimmlicher Eleganz und moderiertem Witz! Mehr Informationen zu Take Four unter www.takefour.de.

Quelle: KulturZentrum Alte Meierei am See