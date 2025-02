KoolKiel: 154 neue Sozialwohnungen für die Kieler Wohnungsgesellschaft

An der Werftstraße in der Nähe der Kieler Hörnspitze entsteht in diesem Sommer ein ambitioniertes Bauprojekt: KoolKiel. Im ersten Bauabschnitt sollen 154 öffentlich geförderte Wohnungen realisiert werden, die nach Fertigstellung an die Kieler Wohnungsgesellschaft (KiWoG) übergeben werden.