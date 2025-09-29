Kitesurfen in Kiel – Ein Guide für Anfänger und Fortgeschrittene

Was ist Kitesurfen? Kitesurfen kombiniert Elemente aus dem Surfen und dem Drachenfliegen. Du stehst auf einem Board, das einem Wakeboard ähnelt, und wirst von einem Lenkdrachen (Kite) über das Wasser gezogen. Der Wind treibt den Kite an und erzeugt den nötigen Auftrieb für Geschwindigkeit und spektakuläre Sprünge. Der Sport hat sich zu einer beliebten Wassersportart entwickelt, weil er verschiedene Funsportarten miteinander verbindet. Die Rekorde sprechen für sich: Springer erreichen Höhen von bis zu 12 Metern und bleiben bis zu 8 Sekunden in der Luft. Die höchste gemessene Geschwindigkeit liegt bei beeindruckenden 77 km/h.

1. Kiteschule Kiel

Die Kiteschule Kiel gehört seit 2003 zu den etabliertesten VDWS-Kiteschulen in ganz Norddeutschland. Mit über 20 Jahren Erfahrung bringt das qualifizierte Lehrerteam Anfängern und Fortgeschrittenen das Kitesurfen bei. Die Schule bietet verschiedene Kursformate für jeden Bedarf: vom zweistündigen Schnupperkurs für 80 Euro bis zum intensiven Privatunterricht. Besonders beliebt sind die Grundkurse mit acht Stunden über zwei Tage oder die Premiumvariante mit sechs Stunden für maximal zwei Schüler pro Lehrer. Aufbaukurse helfen beim Wasserstart und den ersten selbständigen Fahrten. Die Kiteschule organisiert außerdem Kitecamps in Hvide Sande, Dänemark, wo Teilnehmer eine Woche im Hygge-Haus verbringen und täglich vier Stunden intensiven Gruppenunterricht erhalten. Standort: An der Au 2, 24235 Laboe

Website: kiteschule-kiel.de

2. Kite-Lessons

Die Kiteschule Kite-Lessons bietet Kitesurfkurse in den Großräumen Hamburg, Kiel, Eckernförde, Sankt-Peter-Ording und Fehmarn an. Das Kursangebot umfasst Schnupperkurse, Grundkurse, Intensivkurse, Aufbaukurse und Einzelbetreuung. Zusätzlich gibt es Wing-Surf-Kurse für alle, die diesen neuen Trendsport ausprobieren möchten. Die Kiteschule stellt das komplette Material kostenlos zur Verfügung – von Neoprenanzug über Kite und Board bis hin zu Trapez, Helm und sogar Schuhen. Die Kurse finden täglich zwischen 9.00 und 19.00 Uhr statt, wobei flexible und spontane Terminvereinbarungen möglich sind. Sicherheit steht im Mittelpunkt der Ausbildung, deshalb wird immer mit Helm geschult. Es gibt kein Mindest- oder Höchstalter für die Teilnahme. Die jüngsten Schüler sind 14 Jahre alt, die ältesten waren bereits 65 Jahre. Gruppen ab acht Personen erhalten Sondertarife. Kontakt: info@kite-lessons.de oder 0177/6146137

Website: kite-lessons.de

3. surfing Kalifornien und Brasilien

Die beiden Surfschulen "surfing Kalifornien" und "surfing Brasilien" liegen direkt an den Sandstränden von Schönberg an der Ostsee, nur 25 Kilometer von Kiel entfernt. Hier lernen Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersgruppen verschiedene Wassersportarten von professionellen Surflehrern. Das Angebot umfasst Windsurfen, Wellenreiten, Stand Up Paddling, Wingsurfing, Wingfoiling, Dockstart-Foiling, Downwind-Foiling und Kitesurfen. Der WWS Grundkurs Windsurfen startet montags um 10.00 Uhr und mittwochs um 14.00 Uhr. E-ride Beginner Kurse finden am Wochenende statt und dauern zwei Stunden. Fortgeschrittene Windsurfer können Windfoiling erlernen und bereits ab 10 Knoten Wind über dem Wasser gleiten. Die Surfschulen verleihen auch Ausrüstung stundenweise oder tageweise. Schulklassen, Vereine und Gruppen erhalten spezielle Pakete mit zwei Stunden Trainer-Betreuung. Die Hauptsaison läuft vom 1. Juli bis 1. September. Beide Surfschulen arbeiten nach WWS-Richtlinien und sind offizieller Patrik-Partner für Testmaterial. Standort: Deichweg 46, 24217 Schönberg | Korshagener Redder 62, 24217 Schönberg

Website: surfingkalifornien.de

4. Kitekollektiv

Das Kitekollektiv in Laboe bei Kiel vereint Kiteschule, Shop und Verleih unter einem Dach. Die VDWS-zertifizierte Surfschule bietet individuelle Kitekurse mit maximal vier Schülern pro Lehrer in einer freundschaftlichen Atmosphäre. Besonders fair: Bezahlt wird nur bei ausreichend Wind, nicht der komplette Kurs im Voraus. Die Kiteschule nutzt den perfekten Spot in Laboe mit riesiger Sandbank für sicheres Lernen im stehtiefen Wasser. Das erfahrene Lehrerteam um Gründer Sebastian vermittelt solide Kitekontrolle mit neuestem Core Kiteboarding Material. Vom Einsteigerkurs über Buddy-Training bis zu Privatstunden werden alle Levels abgedeckt. Im angeschlossenen Shop finden Wassersportler Produkte für Kitesurfen, Wingsurfen und SUP. Das Team testet alle Produkte intensiv am heimischen Spot und wählt nur Material aus, das auf dem Wasser überzeugt. Zusätzlich bietet Kitekollektiv einen Onlineshop mit schnellen Lieferzeiten. Standort: Rosenweg 10, 24235 Wendtorf

Website: kitekollektiv.de

5. Surfer's Paradise Kiel

Die VDWS-zertifizierte Wassersportschule Surfer's Paradise in Laboe ist die erste Kitesurfschule der Region und blickt auf über 15 Jahre Erfahrung zurück. Die Station liegt direkt am Strand neben dem U-Boot und vereint Schulbetrieb, Testcenter und Shop unter einem Dach. Kostenlose Parkplätze und eine Chill-Area mit traumhaftem Ausblick auf die Kieler Förde runden das Angebot ab. Das Kursprogramm umfasst Wingfoiling, Kitesurfen, Windsurfen, SUP und Segeln für Einsteiger und Fortgeschrittene. Spezielle Kinderkurse für Teilnehmer ab 7 Jahren werden in den Sommerferien angeboten. Die lizenzierten Trainer setzen auf modernste Schulungsmethoden mit neuestem Material von Marken wie North, Naish und Gaastra. Alle Kurse beinhalten komplettes Equipment inklusive Neoprenanzug, Trapez und Helm. Als weltweit erste VDWS-Kitesurfschule seit 1998 stehen hohe Sicherheitsstandards im Vordergrund. Die Schule ist IHK-Ausbildungsbetrieb und arbeitet mit der Sporttraumatologie des Friedrich-Ebert-Krankenhauses zusammen. Materialverleih, Coaching und Geschenkgutscheine ergänzen das Angebot. Standort: Strandstraße 33, 24235 Laboe

Website: kiel.surfers-p.de

