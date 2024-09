Kieler Weltkindertag 2024: Ein Fest für Kinderrechte

Wann: Samstag, 21. September 2024, 10.00 bis 15.00 Uhr Wo: Platz der Kinderrechte an der Hörn Kiel Eintritt: frei

Das diesjährige Motto lautet "Mit Kinderrechten in die Zukunft". Marion Muerköster, Leiterin des Kieler Jugendamts, betont die Bedeutung des Aktionstages: "Der Weltkindertag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen und ihre Rechte zu schützen. Kinder gestalten unsere zukünftige Gesellschaft, daher ist es uns in Kiel so wichtig, ihre Interessen, Bedürfnisse, Fragen und Herausforderungen mehr in den Mittelpunkt zu stellen."

Auch der ehemalige Fußballprofi Fin Bartels, Schirmherr des diesjährigen Weltkindertags in Kiel, engagiert sich mit seinem Förderverein "Die Förde Lütten" für benachteiligte Kinder. "Wir wollen dort helfen, wo Hilfe benötigt wird. Der Weltkindertag macht darauf aufmerksam, wie wertvoll es ist, Kindern ihre Rechte zu vermitteln und sie ernst zu nehmen. Ich freue mich sehr, den Weltkindertag in Kiel dieses Jahr eröffnen zu dürfen", so Bartels.

Auf der Bühne sorgen der Mitmachchor von Hanne Pries, Schülerbands, Tanzgruppen und Chöre für Unterhaltung. Kinderschminken, Bastel- und Malangebote bieten aktive Unterhaltung. Outdoorspiele, eine Hüpfburg und eine Torwand bringen Kinder in Bewegung. Für das leibliche Wohl ist mit Brotdosen und einem Elterncafé gesorgt, solange der Vorrat reicht.

Ein Highlight ist die Enthüllung neuer Kunstwerke in den Schaukästen auf dem Platz der Kinderrechte. Kinder aus dem Kinderhaus Blauer Elefant haben sich künstlerisch mit ihren Rechten auseinandergesetzt. Ihre Selbstportraits aus Holz werden das kommende Jahr über ausgestellt sein.

Vor Ort informieren die Organisatoren über die Angebote der Frühen Hilfen in Kiel und des Kieler Netzwerkes gegen Kinderarmut. Das Arbeitsbündnis Frühe Hilfen setzt sich für das gesunde Aufwachsen von Kindern und die bestmögliche Unterstützung von Familien mit Babys und Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr ein. Das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut möchte das Thema Kinderarmut in den Fokus rücken und geeignete Handlungsstrategien zur Armutsprävention erarbeiten.

Weitere Informationen gibt es unter kiel.de/weltkindertag und kieler-gegen-kinderarmut.de.