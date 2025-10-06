Kieler Straßenbeleuchtung auf dem Weg in die Zukunft

Aktueller Stand der Kieler Straßenbeleuchtung

Kiel betreibt derzeit 21.590 Straßenleuchten, die über ein 850 Kilometer langes Kabelnetz versorgt werden. 270 Schaltstellen koordinieren den Betrieb aller öffentlichen Straßenleuchten. Ein zentraler Lichtsensor steuert über Funksignal das Ein- und Ausschalten nach Dämmerung.

Die Stadt hat bereits 24 Prozent ihrer Leuchten auf LED-Technologie umgerüstet. 2024 kamen 693 neue LED-Leuchten hinzu. Diese Umstellung führte in den letzten Jahren zu einer Energieeinsparung von über 50 Prozent. Neue LED-Leuchten verbrauchen zwischen 11 und 65 Watt, während der Altbestand 50 bis 250 Watt benötigte.

Technische Entwicklung und Standards

Die alten Natriumhochdruckleuchten mit ihrer gelblichen Farbwiedergabe werden sukzessive durch LED-Leuchten mit neutralweißem (4000 Kelvin) oder warmweißem (3000 Kelvin) Licht ersetzt. Alle neuen LED-Leuchten verfügen über eine Dimmfunktion, die von 23:00 bis 5:00 Uhr die Helligkeit auf 50 Prozent reduziert.

Für verschiedene Bereiche gelten unterschiedliche Standards: Radwege erhalten LED-Leuchten mit nur 13 Watt Leistung, während Hauptverkehrsstraßen stärkere Beleuchtung benötigen. Die Planung erfolgt nach dem Kieler Beleuchtungskonzept unter Berücksichtigung von Artenschutz, Baumschutz und Lichtimmissionen.

Prioritätenliste und Umsetzung 2025

Die Prioritätenliste für Beleuchtungsmaßnahmen wurde im März 2025 vom Bauausschuss beschlossen. Sie orientiert sich an zwei Hauptkriterien: dem Beleuchtungsniveau und verkehrlichen Belangen. Bereiche ohne Beleuchtung haben höchste Priorität, gefolgt von Straßen mit Beleuchtung unterhalb des Kieler Standards.

Zu den 2025 umgesetzten Maßnahmen gehörten:

Lütjenburger Straße: Verringerung der Mastabstände für gleichmäßigere Ausleuchtung

Verringerung der Mastabstände für gleichmäßigere Ausleuchtung Gabelsberger Straße: Mastverlängerungen von 5 auf 6 Meter und LED-Umrüstung

Mastverlängerungen von 5 auf 6 Meter und LED-Umrüstung Knooper Weg: Ersatz von Überspannungsleuchten durch neue Masten mit LED-Leuchten

Ersatz von Überspannungsleuchten durch neue Masten mit LED-Leuchten Lutherstraße: Verbesserung durch neue LED-Leuchten und höhere Masten

Verbesserung durch neue LED-Leuchten und höhere Masten Altsuchsdorf: Erneuerung von Beleuchtung und Kabelnetz

Die zusätzlichen LED-Umrüstungen 2025 umfassten 282 neue Leuchten mit 12-20 Watt Leistung, die 246 alte Leuchten mit bis zu 120 Watt ersetzten. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung von 72.000 Kilowattstunden.

Kabelnetz und Störungsmanagement