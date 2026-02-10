Kieler Stadtamt: Behörde per Video
Das Stadtamt Kiel startet ab Februar ein digitales Pilotprojekt: Ihr könnt ausgewählte Behördengänge vollständig online erledigen. Begleitet durch persönliche Videoberatung. Standesamt und Einbürgerung werden so bequem von zu Hause aus möglich.
Was bietet das neue Online-Portal?
Das moderne Serviceportal ermöglicht euch die komplette Abwicklung wichtiger Anliegen vom Sofa aus. Ihr authentifiziert euch sicher online, übertragt Daten verschlüsselt und unterschreibt digital. Auch Gebühren zahlt ihr elektronisch – alles in einem Durchgang. Kein Medienbruch, keine Papierberge, kein zusätzlicher Gang zur Behörde.
Im Standesamt stehen euch acht Leistungen zur Verfügung: Kirchenaustritt, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung sowie Namenserklärungen für Kinder und Ehe. Auch Geschlechtseintrag und Vornamen lassen sich digital anpassen. Der Bereich Einbürgerung bietet digitale Unterstützung bei der Antragsstellung auch online.
Wie funktioniert die Videoberatung?
Die Videoberatung ersetzt den Vor-Ort-Termin komplett – wenn ihr das möchtet. Mitarbeitende begleiten euch per Video durch den gesamten Prozess und beantworten eure Fragen direkt. Ihr reicht Unterlagen digital ein, unterschreibt online und schließt euer Anliegen rechtskonform ab. Alles läuft medienbruchfrei in einer Sitzung.
Eure Online-Termine bucht ihr über die bekannte Terminvergabe: für Standesamt-Services und für Einbürgerung. Die Buchung funktioniert wie gewohnt, nur der Ablauf wird digital.
Warum lohnt sich der digitale Weg?
Ihr spart echte Zeit: keine Anfahrt, keine Wartezeiten im Amt. Das Portal ist intuitiv und barrierarm gestaltet, höchste Datenschutzstandards garantiert. Automatisierte Abläufe beschleunigen die Bearbeitung erheblich. Zudem arbeitet ihr papierlos, nachhaltig und ohne Postversand.
Ja, persönliche Termine vor Ort bleiben weiterhin möglich und buchbar. Ihr entscheidet selbst, welcher Weg besser zu euch passt, digital oder klassisch im Amt. Das neue Angebot schafft echte Wahlfreiheit, ohne bewährte Strukturen zu ersetzen.
Wie geht es weiter?
Das Pilotprojekt legt den Grundstein für weitere digitale Services. Das Stadtamt plant, mehr Verwaltungsleistungen vollständig online anzubieten. Ziel ist es, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und den Bürgerservice kontinuierlich zu verbessern. Stadtamtsleiterin Jutta Schlemmer betont: "Wir gestalten Verwaltung zeitgemäß, transparent und bürgerfreundlich."
Neugierig auf weitere digitale Entwicklungen in der Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch über innovative Projekte im Norden auf dem Laufenden.