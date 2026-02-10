Kieler Stadtamt: Behörde per Video

Was bietet das neue Online-Portal?

Das moderne Serviceportal ermöglicht euch die komplette Abwicklung wichtiger Anliegen vom Sofa aus. Ihr authentifiziert euch sicher online, übertragt Daten verschlüsselt und unterschreibt digital. Auch Gebühren zahlt ihr elektronisch – alles in einem Durchgang. Kein Medienbruch, keine Papierberge, kein zusätzlicher Gang zur Behörde.

Im Standesamt stehen euch acht Leistungen zur Verfügung: Kirchenaustritt, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung sowie Namenserklärungen für Kinder und Ehe. Auch Geschlechtseintrag und Vornamen lassen sich digital anpassen. Der Bereich Einbürgerung bietet digitale Unterstützung bei der Antragsstellung auch online.

Wie funktioniert die Videoberatung?

Die Videoberatung ersetzt den Vor-Ort-Termin komplett – wenn ihr das möchtet. Mitarbeitende begleiten euch per Video durch den gesamten Prozess und beantworten eure Fragen direkt. Ihr reicht Unterlagen digital ein, unterschreibt online und schließt euer Anliegen rechtskonform ab. Alles läuft medienbruchfrei in einer Sitzung.

Eure Online-Termine bucht ihr über die bekannte Terminvergabe: für Standesamt-Services und für Einbürgerung. Die Buchung funktioniert wie gewohnt, nur der Ablauf wird digital.

Warum lohnt sich der digitale Weg?