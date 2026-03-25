Was ist der Service Award?

Der Service Award Kiel ist ein Qualitätswettbewerb, der seit 2010 von Kiel-Marketing durchgeführt wird. In diesem Jahr findet die Auszeichnung bereits zum siebten Mal statt. Sechs Branchen treten gegeneinander an: Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Handwerk, Gesundheit und weitere Dienstleistungen. Ein siebter "Fiete" wird als Jurypreis für ehrenamtliches Engagement vergeben. Das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa führt die unabhängige Studie durch.

Die Bewertungsphase läuft vom 23. März bis 26. April 2026. Ihr könnt online oder per Bewertungszettel direkt in den teilnehmenden Unternehmen abstimmen. Das Motto lautet: Qualität statt Quantität – es gewinnen die Betriebe mit der durchschnittlich besten Bewertung. Zusätzlich bewertet ihr Kriterien, die den Unternehmen detailliertes Feedback liefern.

Welche Unternehmen stehen zur Wahl?

Insgesamt 75 Unternehmen aus Kiel und Umgebung haben sich angemeldet. Die Verteilung ist ausgewogen: 17 Betriebe aus dem Einzelhandel, 15 aus der Gastronomie, 14 aus Tourismus, Kultur und Freizeit. Dazu kommen 13 Handwerksbetriebe, 8 aus dem Gesundheitsbereich sowie 8 weitere Dienstleister. Alle Teilnehmenden profitieren von breiter Medienpräsenz und erhalten eine individuelle Auswertung ihrer Servicequalität durch eure Bewertungen.

Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. Der Hauptgewinn ist eine Hotelübernachtung für zwei Personen im Hotel Strandräuber in Kalifornien inklusive Frühstück. Außerdem gibt es 3 Oceanwell-Gutscheine im Wert von je 100 Euro und 5 Feinheimisch-Gutscheine à 50 Euro. Weitere Preise umfassen Tickets für das Kieler Oktoberfest, Gutscheine vom Alten Stahlwerk und Seaside sowie einen SUP-Ausflug auf der Förde.

Abstimmen lohnt sich

Ihr habt direkten Einfluss darauf, welche Unternehmen für herausragenden Service ausgezeichnet werden. Eure ehrliche Bewertung hilft den Betrieben, sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig unterstützt ihr die Kieler Wirtschaft und fördert eine serviceorientierte Unternehmenskultur Am 3. Juni 2026 werden die Gewinnerinnen und Gewinner im KulturForum gekürt. Rund 150 geladene Gäste erleben einen festlichen Abend im Herzen der Innenstadt.

Die drei bestbewerteten Unternehmen jeder Branche werden nominiert und haben die Chance auf den begehrten "Fiete". Die Auszeichnung würdigt nicht nur exzellenten Service, sondern macht die Gewinner auch überregional bekannt. Reichweitenstarke Kommunikation über Presse, Social Media und Kiel-Marketing-Publikationen sorgt für nachhaltige Sichtbarkeit.

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