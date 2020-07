Kieler Schulen im Netz!

Wir haben auf dieser Seite eine Auswahl an Kieler Schulen zusammengestellt, die sich auch im Internet präsentieren.

Abendgymnasium am RBZ Wirtschaft Kiel

Das Abendgymnasium ist eine öffentliche Schule, die Erwachsenen die Möglichkeit zur Weiterbildung bietet. Es vermittelt sowohl die Fachhochschulreife als auch die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen in ruhiger und freundlicher Atmosphäre statt. Die Berufsbildende Schule setzt sich aus folgenden Schularten zusammen: Berufsfachschule Wirtschaft (Zweijährige Handelsschule), Berufsfachschule für Kaufmännische Assistenten (Höhere Handelsschule), Berufsschule mit den Berufen Steuerfachangestellte, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte und Verwaltungsfachangestellte sowie die Landesberufsschulen für Photo und Medien und für Auszubildende des Uhren-, Gold-, und Silberwareneinzelhandels.



Berufliche Schule am Schützenpark

Technik-/Fachgymnasium

Das Angebot der Beruflichen Schule gliedert sich in die Fachrichtungen: IT-Berufe, Nachrichtentechnik, Elektrotechnik/Energietechnik, Handwerksberufe, Berufsfachschule, Fachoberschule und Berufsoberschule. Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in liegt in der dualen Ausbildung.



Lilli-Martius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule der Landeshauptstadt Kiel

Die Lilli-Martius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule der Landeshauptstadt Kiel ist eine junge Schule. Im Schuljahr 2011/2012 ging sie aus der Fusion der Theodor-Möller-Grund- und Hauptschule mit der Freiherr-vom-Stein Realschule hervor. Zusammen mit dem Gymnasium Elmschenhagen bildet sie das Schulzentrum Elmschenhagen.

Weitere Schulen: