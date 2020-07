Der älteste Ofen im Kieler Ofenmuseum ist ein Gußofen von 1742, aus der Zeit als Schleswig-Holstein noch zu Dänemark gehörte. Alte Werkzeuge, Urkunden und zeitgenössische Fotos vervollständigen die Sammlung.



Der Inhaber, Altmeister Hans-Günter Fahrenkrug, für 12 Jahre selbst Obermeister der Ofenbauerinnung Holstein und ehemaliger Inhaber des Meisterbetriebs Fahrenkrug, nun bereits in dritter Generation in Kiel ansässig, ist der Gründer dieses einmaligen Museums auf dem Ostufer Kiels.



Sein Ziel war es Zeugen dieser alten Handwerkskunst zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Vervollständigung seiner Sammlung an historischen Arbeitsgeräten, Ofenkacheln, Zeichnungen und Urkunden.