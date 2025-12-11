Welche Aufgaben übernimmt ein Kfz-Sachverständiger? Schadensanalyse und Gutachtenerstellung Die Hauptaufgabe eines Kfz-Sachverständigen liegt in der detaillierten Analyse von Fahrzeugschäden. Er untersucht dein Fahrzeug gründlich, dokumentiert alle sichtbaren und verdeckten Schäden und erstellt ein umfassendes Gutachten. Dabei nutzt er moderne Messtechnik und spezielle Diagnosegeräte, um auch versteckte Schäden aufzuspüren, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Das Gutachten enthält alle wichtigen Informationen: Reparaturkosten, Wiederbeschaffungswert, Restwert und eventuelle Wertminderung deines Fahrzeugs. Diese Dokumentation bildet die Grundlage für die Schadensregulierung durch die Versicherung. Kommunikation mit Versicherungen Dein Kfz-Sachverständiger übernimmt die komplette Kommunikation mit der gegnerischen Versicherung. Er reicht das Gutachten ein, führt Verhandlungen und sorgt dafür, dass deine Ansprüche vollständig durchgesetzt werden. Diese Entlastung ist besonders wertvoll, da Versicherungsverhandlungen oft komplex und zeitaufwändig sind. Wertgutachten und Oldtimerbewertung Neben Schadengutachten erstellen Kfz-Sachverständige auch Wertgutachten für verschiedene Zwecke. Diese sind wichtig für Oldtimer-Einstufungen, Versicherungsverträge oder beim Fahrzeugverkauf. Speziell bei Oldtimern arbeiten viele Sachverständige mit Bewertungspartnern wie Classic Data zusammen, um präzise Marktwerte zu ermitteln. Kaufberatung und Fahrzeugprüfung Vor dem Kauf eines Gebrauchtwagens bieten Kfz-Sachverständige professionelle Kaufberatung an. Sie prüfen das Fahrzeug auf versteckte Mängel, Unfallschäden oder Manipulationen. Diese Investition kann dir später teure Reparaturen ersparen und gibt dir Sicherheit beim Fahrzeugkauf.

1. KÜS Schwentinental

KÜS Schwentinental ist deine Anlaufstelle für alle amtlichen Fahrzeuguntersuchungen in der Region. Das Ingenieurbüro Reisig bietet die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung (HU) inklusive Abgas-Check, Oldtimereinstufungen und Änderungsabnahmen. Auch Feinstaubplaketten erhältst du direkt vor Ort. Der Prüfservice arbeitet schnell und zuverlässig, sodass du rechtlich immer auf der sicheren Seite stehst. Besonders Oldtimerbesitzer profitieren von der fachkundigen Beratung zur korrekten Fahrzeugeinstufung. Zusätzlich erstellt KÜS Schwentinental professionelle Kfz-Gutachten – von Schadensgutachten nach Unfällen bis hin zu Wertgutachten für Fahrzeuge. Die persönliche Betreuung durch kompetente Ansprechpartner macht den Unterschied. Du erhältst alle wichtigen Informationen verständlich erklärt und kannst offene Fragen direkt klären. Standort: Mergenthaler Straße 14, 24223 Schwentinental

2. Bernhard Loof GmbH

Die Bernhard Loof GmbH ist seit 1989 als Kfz-Sachverständigenbüro in Kiel tätig und bietet umfassende Gutachten-Services für Fahrzeuge aller Art. Das erfahrene Team erstellt Haftpflichtgutachten nach Unfällen, bewertet Oldtimer und führt technische Begutachtungen durch. Geschädigte bei unverschuldeten Unfällen erhalten kostenlose Erstberatung und professionelle Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber Versicherungen. Das Expertenteam besteht aus drei BVSK-anerkannten Sachverständigen: Firmengründer Bernhard Loof spezialisiert sich auf Motorschäden und Oldtimer, sein Sohn Christian Loof ist Experte für Fahrzeugelektronik und Elektromobilität, während Jörg Eggers Unfallschäden und Motorräder begutachtet. Die Begutachtung erfolgt flexibel auf der Station in Kiel oder vor Ort in ganz Schleswig-Holstein. Zusätzlich bietet das Unternehmen über den GTÜ-Partner Hauptuntersuchungen an. Standort: Hamburger Chaussee 48 -52, 24113 Kiel

3. Engel & Harder

Seit über 25 Jahren bietet Engel & Harder in Kiel unabhängige Kfz-Sachverständigendienste. Die beiden Gesellschafter sind hochqualifiziert: Ein Dipl.-Ing. ist von der IHK zu Kiel öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, der andere ist von der IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger. Beide sind Mitglieder im BVSK und anerkannte Experten für Elektro- und Hochvoltfahrzeuge. Das Unternehmen erstellt Gutachten für alle Fahrzeugarten – von PKW über Motorräder bis zu Oldtimern, Wohnmobilen und E-Bikes. Besonders bei Motorrädern nutzen sie das mobile m.a.x.-Rahmenmesssystem für zerlegungsfreie Rahmenvermessungen. Als Partner von Classic Data bewerten sie auch Oldtimer professionell. Die Prüfstelle verfügt über überdachte Besichtigungsplätze und Untersuchungshallen mit Hebebühne. Neben Schadens- und Wertgutachten bieten sie Kaufberatung, Reparaturprüfungen und als GTÜ-Prüfzentrum auch Hauptuntersuchungen an. Für ADAC-Mitglieder gibt es Sonderkonditionen. Standort: Grasweg 2-4, 24118 Kiel

4. KFZ Gutachter AKAN

AKAN ist ein spezialisiertes Sachverständigenbüro für Kfz-Gutachten mit sechs Standorten in Deutschland. Das Unternehmen arbeitet mit erfahrenen Ingenieuren und Sachverständigen zusammen, die unabhängige Begutachtungen durchführen. Nach einem Unfall sind die Experten innerhalb von 50 Minuten vor Ort und bieten bereits am Telefon kostenlose Beratung an. Das Servicespektrum umfasst Unfallgutachten, Kostenvoranschläge, Oldtimer- und Wertgutachten sowie Sondergutachten für Lkw und Motorräder. AKAN begleitet Kunden durch den kompletten Schadenprozess und organisiert bei Bedarf auch Mietwagen. Die Sachverständigen sind rund um die Uhr erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen. Kunden können unverbindlich Schadenbilder per WhatsApp senden und erhalten eine erste Einschätzung. Standort: Werftstraße 175, 24143 Kiel

5. Mein-Unfallgutachter

Das von Ingenieuren geführte Sachverständigenbüro Mein-Unfallgutachter bietet rund um die Uhr Sofort-Hilfe nach Verkehrsunfällen in Hamburg, Kiel und ganz Schleswig-Holstein. Innerhalb von 60 Minuten sind die Experten am Unfallort und erstellen anerkannte Gutachten für maximale Schadensauszahlung. Das Unternehmen übernimmt die komplette Abwicklung: von der Begutachtung über die Kommunikation mit der gegnerischen Versicherung bis zur finalen Kostenerstattung. Geschädigte zahlen nichts - weder Vorleistung noch Abzüge von der Schadensumme. Das breite Leistungsspektrum umfasst Haftpflicht- und Kasko-Gutachten, Wertgutachten für Oldtimer, Fahrzeugbewertungen und Beratung beim Gebrauchtwagenkauf. Mit einem Netzwerk aus erfahrenen Anwaltskanzleien und Partnerwerkstätten gewährleistet Mein-Unfallgutachter ganzheitliche Betreuung von der Schadensmeldung bis zur vollständigen Regulierung. Standort: Rendsburger Landstraße 383, 24111 Kiel

6. SV Bartsch

Das Sachverständigenbüro Bartsch in Kiel ist Ihr unabhängiger Kfz-Sachverständiger mit langjähriger Erfahrung in der Schadengutachten-Erstellung. Das kompetente Team bearbeitet alle Arten von Fahrzeugschäden – vom kleinen Kratzer bis zum Totalschaden. Dank moderner technischer Ausstattung spüren die Experten auch verdeckte Unfallschäden auf. Die Gutachten bestehen sowohl vor Versicherungen als auch vor Gerichten und sorgen für eine reibungslose Schadenregulierung. SV Bartsch erstellt Schadengutachten für Haftpflicht-, Vollkasko- und Teilkaskoschäden mit allen wichtigen Angaben wie Reparaturkosten, Wiederbeschaffungswert und Wertminderung. Zusätzlich bietet das Büro Prüfgutachten für Gebrauchtfahrzeuge und amtliche Fahrzeuguntersuchungen in der eigenen Prüfstelle an. Bei Bedarf vermittelt SV Bartsch auch erfahrene Fachanwälte. Standort: Karlstal 10, 24143 Kiel

7. Moritz Aust

Als zertifizierter KFZ-Sachverständiger mit über 25 Jahren Branchenerfahrung betreut Moritz Aust Kunden in Kiel und Umgebung bei Fahrzeugschäden und Bewertungen. Das Sachverständigenbüro in der Kieler Automeile erstellt Gutachten für PKW, LKW, Motorräder und Fahrräder. Aust verfügt über den KFZ-Techniker Meisterbrief und die TÜV-Zertifizierung als Sachverständiger für Schäden und Bewertung. Das Büro bietet kostenlose telefonische Erstberatung und rechnet bei unverschuldeten Unfällen direkt mit der gegnerischen Versicherung ab. Zu den Leistungen gehören Haftpflicht- und Kaskoschadengutachten, Wertgutachten, Beweissicherung und Kaufberatung. Als Mitglied im Verband unabhängiger KFZ-Sachverständiger und im Caravaning Gutachter Fachverband arbeitet Aust mit einem Netzwerk aus Werkstätten und Rechtsanwälten zusammen. Der 24-Stunden-Service garantiert schnelle Hilfe in Notfällen. Standort: Eckernförder Straße 245, 24119 Kronshagen | Wrangelstraße 35, 24105 Kiel

Kfz-Sachverständige in Kiel sind unverzichtbare Partner bei der professionellen Unfallabwicklung und Fahrzeugbewertung. Ihre Expertise, Unabhängigkeit und umfassende Betreuung sorgen dafür, dass du nach einem Unfall optimal entschädigt wirst und alle Formalitäten korrekt abgewickelt werden. Die Beauftragung eines qualifizierten Sachverständigen kostet dich bei unverschuldeten Unfällen nichts, bringt aber erhebliche Vorteile bei der Durchsetzung deiner Ansprüche. Ob nach einem Verkehrsunfall, beim Oldtimerkauf oder bei der Fahrzeugbewertung – die professionelle Unterstützung durch einen Kfz-Sachverständigen gibt dir Sicherheit und sorgt für eine faire Behandlung. In Kiel findest du erfahrene Experten, die mit modernster Technik und umfassendem Fachwissen für deine Interessen kämpfen. Noch mehr Infos zur Ostseestadt Kiel findest du in unserer Rubrik Kiel am Wasser. Viel Spaß beim Entdecken!

