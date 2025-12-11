KÜS Schwentinental – Dein Partner für HU, Gutachten & Oldtimer

Was bietet dir KÜS Schwentinental?

KÜS Schwentinental ist deine Anlaufstelle für Fahrzeuguntersuchungen aller Art. Du erhältst hier die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung (HU) inklusive Abgas-Check, Oldtimereinstufungen sowie Änderungsabnahmen. Auch die Feinstaubplakette kannst du direkt vor Ort ermitteln und erhalten.

Wie profitierst du von den Leistungen?

Mit KÜS Schwentinental bist du rechtlich immer auf der sicheren Seite. Die Prüfungen werden schnell und zuverlässig durchgeführt, sodass du entspannt weiterfahren kannst. Dank persönlicher Beratung bekommst du alle wichtigen Infos zu deinem Fahrzeug – von Abgaswerten bis Oldtimerstatus.

Warum ist der Standort Schwentinental besonders?

Direkt aus Schwentinental bietet KÜS einen nahen Service, der Zeit spart und lange Wege überflüssig macht. Du profitierst von lokaler Nähe und erreichst unkompliziert alle Leistungen. So bleibt die Fahrzeugprüfung ein kurzer Stopp ohne Umwege.

Welche Gutachten erstellt KÜS Schwentinental?

Im zweiten großen Bereich erstellt KÜS Schwentinental professionelle Kfz-Gutachten. Dazu zählen Schadengutachten nach Unfällen sowie Wertgutachten für Fahrzeuge. Jedes Gutachten wird von Experten nach aktuellen Standards erstellt – für dich bedeutet das maximale Sicherheit und Werterhalt.

Was macht die Beratung einzigartig?

Hier zählen persönliche Ansprechpartner und individuelle Beratung. Du erhältst alle Infos verständlich erklärt und kannst offene Fragen direkt klären. Ob Oldtimer, Neuwagen oder Unfallfahrzeug – die kompetente Betreuung steht immer im Mittelpunkt.

Welche Vorteile bietet der Komplettservice?

Alle Fahrzeuguntersuchungen aus einer Hand

Kurze Wege und schnelle Abwicklung

Fachkundige Beratung zu jedem Anliegen

Feinstaubplakette direkt vor Ort

Gutachten für Schadensfälle und Fahrzeugwert

Für wen eignet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle Fahrzeugbesitzer – egal ob du ein Alltagsauto, einen Oldtimer oder ein Unfallfahrzeug besitzt. Besonders für Oldtimerfans bietet KÜS Schwentinental die passende Einstufung und Beratung, sodass dein Klassiker bestens betreut bleibt.