Junger Kulturpreis Kiel: Letzte Chance für Bewerbungen

Wer kann mitmachen und welche Projekte sind gefragt?

Teilnehmen können alle jungen Menschen zwischen 6 und 21 Jahren, die in Kiel wohnen oder hier ihren kulturellen Wirkschwerpunkt haben. Das gilt auch für alle, die in der Landeshauptstadt eine Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Einzelpersonen, Gruppen, Schulklassen, Tanzschulen, Orchester oder Jugendverbände sind gleichermaßen willkommen. Wichtig ist das kreative Eigenengagement, das deutlich aus den Projekten hervorgehen sollte.

Der Junge Kulturpreis Kiel zeichnet kreative Arbeiten aus vielen Bereichen aus: Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Theater und Darstellendes Spiel, Fotografie und Film. Auch spartenübergreifende Projekte sind ausdrücklich erwünscht. Die Landeshauptstadt Kiel legt besonderen Wert auf die eigenständige kreative Leistung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielfalt und Innovation stehen im Mittelpunkt der Ausschreibung.

Was erwartet die Gewinnerinnen und Gewinner?

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten ein Preisgeld von bis zu 2.000 Euro. Die feierliche Preisverleihung findet im KulturForum des Neuen Rathauses statt. Dort werden die ausgezeichneten Projekte gewürdigt und die jungen Talente vor großem Publikum geehrt. Die von der Landeshauptstadt verliehene Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung für das kulturelle Engagement junger Menschen.

Die vollständige Ausschreibung und das Bewerbungsportal findet ihr auf der Seite der Stadt. Der Bewerbungsschluss ist am Mittwoch, 30. September. Bei Fragen steht Lisa Karnauke von der vhs-Kunstschule zur Verfügung, telefonisch unter 0431 901-5213 oder per Mail an karnauke@foerde-vhs.de. Die Bewerbungsphase geht jetzt in den Endspurt.

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