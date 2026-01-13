Was zeichnet das Kieler-Woche-Design 2026 aus?

Das aktuelle Design der Kieler Woche stammt von Cihan Tamti und besticht durch seine dynamische und maritime Gestaltung. Die Jury lobte besonders, dass das Motiv im Nahbereich bewegt und facettenreich erscheint, während es aus der Ferne als glitzernde Wasseroberfläche wirkt. So entsteht ein Gesamtbild, das die Vielfalt und den Charakter des Festivals widerspiegelt.

Das Design setzte sich bei den Tokyo TDC Annual Awards gegen mehr als 3.600 Einreichungen durch. Die Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Preise für visuelle Gestaltung mit Schwerpunkt auf Typografie und grafische Kommunikation. Damit erhält das Kieler-Woche-Design internationale Anerkennung und wird nun auch in Japan und Südkorea präsentiert.

Warum ist der Tokyo TDC Award so bedeutend?

Der Tokyo TDC Award wird seit 1990 vergeben und zeichnet Arbeiten aus, die neue Maßstäbe im Umgang mit Buchstaben, Sprache und visueller Identität setzen. Zu den Schwerpunkten zählen innovative Schriftgestaltung und starke Markenauftritte. Die Kieler Woche profitiert so von einer weltweiten Wertschätzung ihrer visuellen Identität.

Die Jury hob hervor, dass der Entwurf viele Details bietet, die beim genaueren Hinsehen entdeckt werden können. Besonders der "KiWo"-Schriftzug im Muster und als eigenes Logo überzeugte. Das Design vereint Einzelteile zu einem harmonischen Gesamtbild, das sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne wirkt.

Wie reagiert das Kieler-Woche-Team auf die Auszeichnung?

Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, zeigt sich begeistert: Die Auszeichnung betone die hohe gestalterische Qualität und stärke den internationalen Ruf der Kieler Woche als sportliches und kulturelles Aushängeschild. Auch Designer Cihan Tamti empfindet die Ehrung als große Ehre und freut sich über die weltweite Aufmerksamkeit.

Die internationale Anerkennung hebt die Bedeutung des Festivals und dessen visuelle Identität hervor. Durch die Präsentation des Designs in Asien wird das Segel- und Sommerfestival noch bekannter. Die Kreativität und das maritime Flair der Kieler Woche erreichen somit ein neues, globales Publikum.

Ihr wollt mehr über die Kieler Woche? Dann schaut gerne bei unseren weiteren Beiträgen vorbei!