Warum sind diese Infoabende wichtig?

Die Wahl der weiterführenden Schule ist ein Meilenstein in der Bildungsbiografie eures Kindes. An den Infoabenden erhaltet ihr direkten Einblick in das Schulkonzept, könnt Lehrkräfte kennenlernen und Fragen stellen. Viele Schulen bieten zudem Schulbesichtigungen an, bei denen ihr die Räumlichkeiten und die Atmosphäre vor Ort erleben könnt. So findet ihr heraus, welche Schule am besten zu eurem Kind passt.

Welche Gemeinschaftsschulen öffnen ihre Türen?

Insgesamt 17 Gemeinschaftsschulen in Kiel laden im Februar zu Informationsveranstaltungen ein. Die Termine sind über den gesamten Monat verteilt und bieten euch flexible Möglichkeiten, mehrere Schulen kennenzulernen. Die meisten Veranstaltungen finden abends ab 18 Uhr statt, einige bieten vorab Schulrundgänge an.

Termine der Gemeinschaftsschulen im Überblick:

Neue Gemeinschaftsschule Gaarden: Donnerstag, 5. Februar, 18.15 Uhr (ab 16 Uhr Schulbesichtigung)

Donnerstag, 5. Februar, 18.15 Uhr (ab 16 Uhr Schulbesichtigung) Hermann-Löns-Schule: Montag, 9. Februar, 18 Uhr (Musikraum)

Montag, 9. Februar, 18 Uhr (Musikraum) Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule: Montag, 9. Februar, 18.30 Uhr

Montag, 9. Februar, 18.30 Uhr Privatschule Düsternbrook: Montag, 9. Februar, 19.30 Uhr (ab 19 Uhr Schulbesichtigung)

Montag, 9. Februar, 19.30 Uhr (ab 19 Uhr Schulbesichtigung) Grund- und Gemeinschaftsschule am Brook: Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr (Mensa)

Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr (Mensa) Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule: Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr

Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule: Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr

Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr Christliche Schule Kiel: Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr (anschließend Schulbesichtigung; Tag der offenen Tür am Sonnabend, 14. Februar, 11 bis 14 Uhr)

Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr (anschließend Schulbesichtigung; Tag der offenen Tür am Sonnabend, 14. Februar, 11 bis 14 Uhr) Max-Tau-Schule: Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr (Mensa)

Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr (Mensa) Grund- und Gemeinschaftsschule Wik: Donnerstag, 12. Februar, 17.30 Uhr

Donnerstag, 12. Februar, 17.30 Uhr Gemeinschaftsschule Friedrichsort: Montag, 16. Februar, 18 Uhr

Montag, 16. Februar, 18 Uhr Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule: Montag, 16. Februar, 19.30 Uhr

Montag, 16. Februar, 19.30 Uhr Goethe-Gemeinschaftsschule: Dienstag, 17. Februar, 18 Uhr (Mensa)

Dienstag, 17. Februar, 18 Uhr (Mensa) Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule: Dienstag, 17. Februar, 18.30 Uhr (Mensa)

Dienstag, 17. Februar, 18.30 Uhr (Mensa) Adolf-Reichwein-Schule: Mittwoch, 18. Februar, 18.30 Uhr (Mensa)

Mittwoch, 18. Februar, 18.30 Uhr (Mensa) Lilli-Martius-Schule: Donnerstag, 19. Februar, 18 Uhr (ab 17.30 Uhr Schulrundgang)

Donnerstag, 19. Februar, 18 Uhr (ab 17.30 Uhr Schulrundgang) Gemeinschaftsschule Hassee: Donnerstag, 19. Februar, 18 Uhr

Was ist das Besondere an Gemeinschaftsschulen?

Gemeinschaftsschulen bieten längeres gemeinsames Lernen und ermöglichen alle Schulabschlüsse unter einem Dach. Ihr habt die Wahl zwischen Offenen und Gebundenen Ganztagsschulen. Bei Offenen Ganztagsschulen ist die Teilnahme am Nachmittagsprogramm freiwillig, bei Gebundenen Ganztagsschulen verpflichtend. In beiden Modellen gibt es Mittagessen und vielfältige Freizeitangebote, die den Schulalltag bereichern.

Wann informieren die Gymnasien?

Die 14 Kieler Gymnasien starten ihre Informationsreihe bereits am 3. Februar mit dem Ernst-Barlach-Gymnasium. Bis zum 19. Februar folgen zahlreiche weitere Termine. Einige Schulen wie die Humboldt-Schule und die Käthe-Kollwitz-Schule bieten digitale Infoabende an. Die Kieler Gelehrtenschule lädt am 13. Februar sogar zu einem Tag der offenen Tür mit Lateinschnupperunterricht ein – ideal, um das Schulprofil hautnah zu erleben.

Alle Gymnasium-Termine auf einen Blick:

Ernst-Barlach-Gymnasium: Dienstag, 3. Februar, 18 Uhr (Aula)

Dienstag, 3. Februar, 18 Uhr (Aula) Thor-Heyerdahl-Gymnasium: Donnerstag, 5. Februar, 17 Uhr

Donnerstag, 5. Februar, 17 Uhr Kieler Gelehrtenschule: Donnerstag, 5. Februar, 18 Uhr (ab 16.30 Uhr Schulbesichtigung)

Donnerstag, 5. Februar, 18 Uhr (ab 16.30 Uhr Schulbesichtigung) Max-Planck-Schule: Freitag, 6. Februar, 16 Uhr

Freitag, 6. Februar, 16 Uhr Ricarda-Huch-Schule: Sonnabend, 7. Februar, ab 9 Uhr (nur Schulführungen)

Sonnabend, 7. Februar, ab 9 Uhr (nur Schulführungen) Humboldt-Schule: Montag, 9. Februar, 19 Uhr (Digitaler Infoabend)

Montag, 9. Februar, 19 Uhr (Digitaler Infoabend) Hans-Geiger-Gymnasium: Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr

Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr Ricarda-Huch-Schule: Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr

Dienstag, 10. Februar, 18 Uhr Käthe-Kollwitz-Schule: Dienstag, 10. Februar, 18.30 Uhr (Digitale Informationsveranstaltung)

Dienstag, 10. Februar, 18.30 Uhr (Digitale Informationsveranstaltung) Humboldt-Schule: Mittwoch, 11. Februar, 15 Uhr

Mittwoch, 11. Februar, 15 Uhr Gymnasium Elmschenhagen: Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr

Mittwoch, 11. Februar, 18 Uhr Hebbelschule: Donnerstag, 12. Februar, 17 Uhr

Donnerstag, 12. Februar, 17 Uhr Käthe-Kollwitz-Schule: Donnerstag, 12. Februar, 17 Uhr

Donnerstag, 12. Februar, 17 Uhr Kieler Gelehrtenschule: Freitag, 13. Februar, 15 bis 17.30 Uhr (Tag der offenen Tür mit Lateinschnupperunterricht)

Freitag, 13. Februar, 15 bis 17.30 Uhr (Tag der offenen Tür mit Lateinschnupperunterricht) Gymnasium Wellingdorf: Donnerstag, 19. Februar, 18 Uhr (ab 16.30 Uhr Schulbesichtigung)

Wo findet ihr weitere Informationen?

Unter www.kiel.de/schule stehen euch umfangreiche Broschüren zum Download bereit. Dort findet ihr Übersichten zu Oberstufenprofilen, Fremdsprachenangeboten und Ganztagskonzepten. Auch die Anschriften und Webadressen aller Kieler Schulen sind dort aufgelistet. Die Publikationen "Schul- und Bildungsangebote in der Landeshauptstadt Kiel" sowie die "Kieler Schulinformation" geben euch einen vollständigen Überblick über die Bildungslandschaft.

Wann und wie meldet ihr euer Kind an?

Die Anmeldung läuft vom 23. Februar bis 4. März bei der gewünschten Schule. Bei Privatschulen können die Fristen abweichen – fragt dort direkt nach. Ihr benötigt den Anmeldeschein, das Halbjahreszeugnis und gegebenenfalls den Lernplan. Die genauen Anmeldezeiten erfahrt ihr an den jeweiligen Infoabenden. Die Schulen nehmen zunächst alle Anmeldungen entgegen, eine Aufnahmeentscheidung erfolgt später.

Was passiert bei Überbuchung?

Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, können Schüler an andere Schulen weitergeleitet werden. Die Schulen treffen keine sofortige Aufnahmeentscheidung, sondern prüfen zunächst die Kapazitäten. Deshalb ist es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld über mehrere Schulen zu informieren. So habt ihr Alternativen parat und könnt flexibel reagieren.

Ihr wollt noch mehr über Bildung und Familie in Kiel erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten viele weitere nützliche Tipps für euch bereit.