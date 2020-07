HomeCompany Kiel/Lübeck bietet Möbliertes Wohnen auf Zeit

Auch bei vorübergehender Nichtbewohnbarkeit der eigenen vier Wände oder dem Wunsch nach räumlichem Abstand, um die Lebensplanung in einer anderen Umgebung neu zu überdenken, steht das Beraterteam gern helfend zur Seite – schnell, unkompliziert und kostengünstig. Auch unnötiger Leerstand des eigenen Wohnraums kann vermieden werden. Durch die möblierte Vermietung auf Zeit verbessern sich nicht nur die Renditemöglichkeiten, auch die Verfügungsmöglichkeiten über die Immobilie werden flexibler.



Egal was das Leben also bereithält, mit der HomeCompany als erfahrenen Partner ist man in Sachen rund ums Wohnen und Vermieten auf Zeit in Kiel und Lübeck immer gut beraten. Die Auftragserteilung selbst ist unverbindlich und kostenfrei, so dass erst bei Anmietung eines geeigneten Objekts eine Vermittlungsgebühr auf Grundlage einer gestaffelten Provisionsberechnung fällig wird.



Beratung und Unterstützung bei der Wohnungssuche in Kiel finden sie online.