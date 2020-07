Hof Schmöholm

Den Wechsel der Jahreszeiten und ihrer Früchte erleben die Urlauber hier hautnah mit. Wie der landwirtschaftliche Betrieb mit Obstfeldern, Getreideanbau, Kälberaufzucht, Schweine- und Bullenmast funktioniert, erfahren kleine und große Gäste auf der Treckerkutschfahrt mit Schwiegervater Broder Brodersen. Er zeigt den Hofurlaubern, wie das Futter für die Tiere hergestellt wird, nimmt sie mit in den Kälberstall und erzählt viel Spannendes vom Hofleben damals und heute.



In dem neuen Ferienhaus des 5-Sterne-Premiumhofes laden "Raue See" und "Landluft" zu komfortablen Bauernhof-Urlaub ein. Die je 85 m² großen Wohnungen sind hell, großzügig geschnitten und hochwertig mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, SAT-TV, DVD Player, Stereo Anlage und WLan ausgestattet.



"Beim Bau haben wir besonders auf die Barrierefreiheit geachtet", erzählt Roswitha Brodersen. Für das geräumige Bad mit ebenerdiger Dusche, unterfahrbarem Waschbecken, breiten Türen, viel Rangierfläche und Platz in den drei Schlafzimmern wurden die Wohnungen mit dem "Rolli plus"-Siegel als besonders rollstuhlgerecht klassifiziert. Dass sich die Gäste auf Hof Schmörholm, ob mit oder ohne Handicap, wohlfühlen liegt Roswitha Brodersen besonders am Herzen.



Zwischen den beiden Ferienwohnungen lädt der fröhliche Raum mit den bunten Fliesen, einer Schaukelliege, vielen Spielsachen und Blick aufs Feld und die Ponys zum gemeinsamen Spielen ein.



Roswitha Brodersen betreibt den Hof mit viel Leidenschaft, hier sind alle Menschen – und ihre Tiere – willkommen und jeder Gästewunsch wird nach Möglichkeit erfüllt. Wer sich nach einer Wattwanderung, Radtour durch die Felder oder Nordic Walking durch den Wald aufwärmen möchte, kann in den Ferienwohnungen "Weitblick" und "Vogelnest" die eigene Sauna einheizen. Oder im Massageraum des Bauernhauses entspannen.



Auf Hof Schmörholm genießen die Gäste zwischen Obstfeldern, Wiesen und Wald die Weite der Landschaft, gesunde Seeluft und Stille Nordfrieslands. Highlights von Schleswig-Holstein wie die Inseln Sylt und Föhr, die Nolde Stiftung, die Phänomenta in Flensburg oder eine Exkursion ins UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer liegen trotzdem ganz nah: Die Küsten von Nordsee und Ostsee sowie Dänemark mit der Insel Römö? oder dem Weihnachtsstädtchen Tondern sind jeweils nur 25 Autominuten entfernt. Das Zentrum von Leck mit Geschäften, Restaurants, Kino, Bowling, Minigolf und einem Erlebnisbad ist von Hof Schmörholm aus zu Fuß erreichbar.



Wer einmal auf dem Hof angekommen ist, möchte meistens sowieso nicht mehr weg. Die Kinder toben durchs Stroh, besuchen im Streichelzoo die Kaninchen, Ponys und den Ziegenbock "Moritz" oder sausen mit Go Karts über den Hof. Hinter der Futterhalle wird gerade eine riesige Fläche mit Zement ausgegossen. Hier entsteht die neue Bauernhof-Erlebnisscheune mit viel Platz für XXL-Strohhöhle, Trampolin und Streichelzoo.



In Schleswig-Holstein laden insgesamt 21 5-Sterne-Premiumhöfe mit erstklassiger Ausstattung und besonderem Service zu einem verlängerten Wochenende oder Urlaub ein. Unterm Reetdach, in einer exklusiven Ferienwohnung oder im dänischen Luxus-Ferienhaus. Weitere Informationen gibt es bei "Urlaub auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein", Am Kamp 15 – 17, 24768 Rendsburg, E-Mail sh@landsichten.de.