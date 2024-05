Der Hochseilgarten Altenhof: Ein Abenteuer für Groß & Klein

Der Hochseilgarten Altenhof erstreckt sich über eine weitläufige Waldfläche und bietet verschiedene Parcours, die in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt sind. Diese reichen von einfachen Einsteigerstrecken, die in geringen Höhen verlaufen, bis hin zu herausfordernden Parcours in schwindelerregender Höhe. Die verschiedenen Strecken sind so konzipiert, dass sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sind.

Sicherheit an erster Stelle

Sicherheit ist im Hochseilgarten Altenhof oberstes Gebot. Jeder Besucher erhält eine umfassende Einweisung durch das geschulte Personal. Dabei werden nicht nur die korrekte Nutzung der Sicherheitsausrüstung, sondern auch wichtige Verhaltensregeln erläutert. Die Klettergurte, Helme und Karabiner sind von höchster Qualität und werden regelmäßig überprüft. Zudem sind alle Parcours mit einem durchgehenden Sicherheitssystem ausgestattet, das ein unbeabsichtigtes Aushängen verhindert.

Die Parcours

Der Hochseilgarten bietet eine Vielzahl von Parcours, die unterschiedliche Fähigkeiten und Mutproben abverlangen. Zu den beliebtesten Strecken gehört der "Waldparcours", der sich auf einer Höhe von etwa fünf Metern durch das dichte Blätterdach windet. Hier geht es über schwankende Brücken, schmale Balken und Seile, die den Gleichgewichtssinn herausfordern.

Für diejenigen, die höher hinaus wollen, gibt es den "Abenteuerparcours", der in bis zu 15 Metern Höhe verläuft. Hier sind besonders Mut und Geschicklichkeit gefragt, wenn man über wackelige Netze klettert oder sich an Seilen entlang hangelt. Der "Adrenalinparcours" ist das Highlight für echte Draufgänger. In luftiger Höhe müssen hier schwierige Hindernisse überwunden werden, bevor eine rasante Seilrutsche den Parcours abschließt.