Historische Brausebude auf der Kieler Museumsbrücke

Die Museumsbrücke des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum am Seegarten ist seit 2013 wieder um eine Attraktion reicher. Dort steht ein historisches Holzhaus, die sogenannte Brausebude. Diese diente in den 1890er-Jahren als kleine Schankhalle am Fähranleger der Förderdampfer und lockte Gäste mit Erfrischungsgetränken.