Heuherbergen in Schleswig-Holstein

Einzelgäste, Familien und Gruppen übernachten in den meisten Betrieben in eigenen, mit frischem Heu gefüllten Boxen. Sanitäranlagen, Aufenthaltsräume und alle weiteren Einrichtungen werden gemeinsam genutzt – so sind immer genügend Partner für Strohschlachten und Abenteuertouren vorhanden.

Weitere Informationen zu den Heuherbergen gibt es bei der Landwirtschaftskammer Schleswig Holstein, Telefon 0 43 31/8 41 40.

Bauernhof und Café Frahm

Separate Heuschlafplätze für Familien und Gruppen, Zelten möglich, Grill- und Spielplatz, Ponys, Nähe zum Ostseestrand.

Dammkoppel 1, 24217 Barsbek

Telefon 0 43 44/81 95 04

Eiderhufe

Eiderhufe 1, 24363 Holtsee

Telefon 0 43 57/13 40

Heuherberge Gut Sophienhof

Gut Sophienhof 24369 Waabs

Telefon 0 43 58/10 25

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH

Hauptstraße 150, 23879 Mölln

Telefon 0 45 42/85 68 60

Hof Reumoos

Reumoos 1, 24977 Grundhof

Telefon 0 46 36/3 80

Haase's Heuhof

Tannenweg 5, 22929 Neu- Kasseburg

Telefon 0 41 54/60 16 45

Heuherberge Pfarrhof Ziethen

Kirchstraße 21, 23911 Ziethen

Telefon 0 45 41/8 26 08

Schaalseehof

Alte Dorfstraße 1, 23883 Dargow

Telefon 0 45 45/79 11 00

Tannenhof Bornhold

Wie wäre es mit einem Ausflug der besonderen Art? Die Heuherberge ist eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 30 Personen. Die Gäste dürfen es sich im duftigen Heu- oder Strohlager im restaurierten ehemaligen Kuhstall des Tannenhofes gemütlich machen. Ob Familien, Vereine, Radwandergruppen, Jugendgruppen, Schulklassen oder Wanderreiter – Heu-Übernachtungen werden für Gruppen ab 10 Personen angeboten. Am Morgen erwartet Sie ein leckeres Frühstück zum Start in den Tag. Auf dem Hof stehen neben vielen Kinderspielmöglichkeiten – Schaukeln, Kletterhaus, Wippe, Weiden-Naturspielplatz, Gummikuh "Elsa" – ein Bolzplatz mit Torwand und zwei lauschige Lagerfeuerplätze zur Verfügung. Auf der überdachten Terrasse und in der Hoflaube lässt es sich auch gut klönen oder spielen, wenn das Wetter mal nicht so sonnig sein sollte. Die Kaninchen und Hühner sowie "Flecki" und ihre Freunde im Ziegenstall freuen sich auf Besucher. Übrigens: Auch Grillfeste können gebucht werden.

Im Dorf 15, 25355 Lutzhorn (bei Elmshorn)

Telefon 0 41 23/77 34