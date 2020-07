Besuchen Sie die Herrenhäuser und Schlösser in Kiel und Umgebung und spüren Sie die Besonderheiten dieser geschichtsträchtigen Gebäude auf. Meist entstehen bei solchen Gelegenheiten wunderschöne Fotos!

Gut Damp

Das knapp 600 Jahre alte Gut Damp ist schon seit geraumer Zeit in privatem Besitz. Auf dem Gelände des beeindruckenden Renaissancebaus befinden sich das Restaurant "Kuhhaus" und der Kunst- und Antiquitätenhandel "Norbert Benz". In der Gutskapelle finden regelmäßig Hochzeiten statt. Das Herrenhaus und der Wirtschaftshof der Anlage sind von Wassergräben umgeben und durch Brücken miteinander verbunden. www.gut-damp.de

Gut Emkendorf

In dem mehr als 800 Jahre alten Haus traf sich Ende des 18. Jahrhunderts die Oberschicht zum Feiern und zu Spaziergängen in dem wunderschönen englischen Park. Matthias Claudius hat hier "Der Mond ist aufgegangen" gedichtet. Der Park ist heute für die Öffentlichkeit zugänglich. Führungen für Gruppen sind nach Absprache möglich, die Gutsscheune dient als Veranstaltungsraum. www.gutemkendorf.de

Gut Farve

Das im neugotischen Stil errichtete Herrenhaus ist eine um einem Innenhof herum gebaute und in sich geschlossene Anlage. Das Gut Farve ist ein Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich, die zum Gut gehörende Farver Mühle wird jedoch touristisch genutzt. Das Gut wird bis in die Gegenwart landwirtschaftlich betrieben. www.farve.de

Gut Helmstorf

Das Herrenhaus befindet sich seit 350 Jahren im privaten Besitz der Familie von Buchwaldt. Die Fassade des Gebäudes wurde erst im 19. Jahrhundert errichtet und kennzeichnet die Spätphase der Herrenhäuser. Das Herrenhaus selbst ist der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich, im alten Kuhstall finden allerdings regelmäßig verschiedenste Veranstaltungen wie Konzertabende, Märkte oder Messen statt. Die ehemalige Scheune kann für private Festlichkeiten gemietet werden. www.helmstorf.de

Gut Kletkamp

Das Gut Kletkamp ist seit fast 400 Jahren im Besitz der Grafen von Brockdorff. Die Grabkapelle des Hauses ist in barockem Marmor gehalten, und auch die klassizistisch wirkende Fassade des Herrenhauses stammt aus dem Barock. Das Gästeschloss unweit der Hohwachter Bucht am Rande der Holsteinischen Schweiz bietet Ferienwohnungen und der alte Pferdestall und/oder die alte Reithalle stehen für Familien- oder Firmenfeier zur Verfügung. www.gaesteschloss-kletkamp.de

Gut Knoop

Das Herrenhaus Knoop wurde in den Jahren 1795 bis 1800 im klassizistischen Stil durch Heinrich Graf Baudissin und seine Frau Caroline erbaut. Der Vater Carolines (geb. Gräfin Schimmelmann) fungierte als dänischer Schatzmeister und wurde durch den atlantischen Dreieckshandel einer der reichsten Männer Europas. Architekt war der Däne Axel Bundsen. Die Innenausstattung erfolgte durch die Maler Guiseppe Anselmo Pellina und Ludwig Philipp Strack sowie den Stukkateur Francesco Antonio Taddei. Besichtigungen sind nur nach Anmeldung möglich. Das Haus verfügt über Veranstaltungsräume. www.gut-knoop.de

Gut Ludwigsburg

Das von Wassergräben gerahmte Barockgebäude beeindruckt durch seine herrschaftliche Größe mit einer Höhe von drei Stockwerken. Besichtigungen des Herrenhauses sind nur nach Anmeldung möglich. Der Festsaal im Keller des Gebäudes dient als Veranstaltungsort. Die Familie Carl erwarb das Gut Anfang der 50er Jahre und unterhält einen Reitbetrieb. Ferien- und Hausgäste können ihre eigene Pferde mitbringen. www.gut-ludwigsburg.de

Landhaus Panker

Das Herrenhaus selbst befindet sich in privatem Besitz und ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Die Gaststätten "Ole Liese" und "Forsthaus Hessenstein" können aber besucht werden. Besonders reizvoll an einem Ausflug hierher ist die ländliche Idylle, in die das Gut eingebettet ist. Viele kleine, individuelle Geschäfte und weitere Galerien befinden sich in den Gebäuden des historischen Dorfes und laden zum gemütlichen Bummel-Spaziergang ein. www.landhaus-panker.de

Gut Rastorf

Herrenhaus und Gutsgelände sind in privatem Besitz und für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Zu besichtigen ist der Gedenkstein für Christian Emil Rantzau am Wanderweg beim Torhaus. Das im barocken Stil gebaute Hofgebäude ist seit 600 Jahren im Besitz der Familie Rantzau. www.gut-rastorf.com

Gut Schierensee

Das Haus Schierensee ist das besterhaltene Herrenhaus Schleswig-Holsteins. Es ist in privatem Besitz und der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Seine edle Innenausstattung spiegelt die Wohnkultur des 18. Jahrhunderts wieder. Auf dem Gut der Günther Fielmann Stiftung Schierensee werden Holsteiner Pferde, Limousin-Rinder und Kärntner Brillenschafe gehalten. www.gutschierensee.de

Herrenhaus Borghorst

Das schöne barocke Herrenhaus besitzt eine der ältesten Bildertapeten in Schleswig-Holstein. Diese Tapeten, das Sandsteinportal, die freistehende Regencetreppe sowie der umliegende Park, einschließlich des mittelalterlichen Wassersystems, auf dem die verschiedensten Wasservogelarten heimisch sind, prägen die Kulturlandschaft des Dänischen Wohlds. In dem Herrenhaus ist ein Hotel untergebracht. www.herrenhaus-borghorst.de

Herrenhaus Hasselburg

Das Herrenhaus ist im privaten Besitz und nur nach Absprache zugänglich. Sein aufwendiges Torhaus wurde von dem Architekten Greggenhofer gestaltet. In der Konzertscheune finden regelmäßig klassische Konzerte statt. Der Hausherr sammelt alte Instrumente, von denen einige zu besichtigen sind. www.hasselburg.de

Herrenhaus Louisenlund

In dem Herrenhaus Louiesenlund befindet sich heute ein Internat und ein Ganztagsgymnasium. Es ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Allerdings führt über das Gelände direkt an der Schlei ein öffentlicher Wanderweg. www.louisenlund.de

Herrenhaus Wahlstorf

Das Herrenhaus sowie das Gutsgelände sind in privatem Besitz und der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Direkt am Lanker See bei Preetz gelegen, gehört das Herrenhaus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zu den ältesten seiner Art in Schleswig-Holstein.

Schloss Breitenburg

Das Herrenhaus befindet sich in privatem Besitz. Führungen sind nach Absprache möglich. Zu dem Besitz gehören ein Golfplatz mit florierendem Golfclub und Repräsentationsräume für Veranstaltungen. Reitturniere finden regelmäßig statt. www.schloss-breitenburg.de

Schloss Gottorf

Schloss Gottorf liegt auf einer Insel im innersten Winkel der Schlei. Während der Regierungszeit des sicher bedeutendsten Gottorfer Herzogs Friedrich III. (1597 bis 1659) wurde das Schloss ein Kulturzentrum von europäischem Rang. Seit 1947 ist Schloss Gottorf Sitz der Landesmuseen. Im Umfeld des Schlosses befindet sich der Skulpturenpark und der wiedererstehende Barockgarten mit einer monumentalen Herkulesgruppe. www.schloss-gottorf.de

Schloss Weissenhaus

Das Herrenhaus ist der Öffentlichkeit zugänglich. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert nach einem zerstörerischen Brand im Stil des Neobarocks komplett neu errichtet. Heute ist das Gut Weissenhaus ein Luxusresort mit dem Namen Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer trägt. www.weissenhaus.de