Herbsttipps für Autofahrer: Öl-Ratgeber vom TÜV NORD

Warum aber ist das so wichtig? Welches Öl ist das Richtige? Und was ist zu tun, sollte sich ein Fleck untern dem Fahrzeug bilden? Nils Vogel, Leiter der TÜV NORD-Station Kiel, gibt wichtige Informationen zum Motoröl.

Damit Verschleiß keine Chance hat

Der Motor besteht aus vielen beweglichen Teilen. Reiben diese direkt aneinander, kann es zu Schäden und Verschleiß kommen – zum Beispiel durch Überhitzung.

"Dank des Motoröls wird diese Reibung verhindert und der Motor gekühlt. Zudem dient es als Reinigungsmittel, denn während der Motor in Betrieb ist, können Metallspäne entstehen. Diese kleinen Schmutzpartikel werden durch das Öl gebunden und über den Filter entfernt", so Nils Vogel. Nur wenn das Motoröl und die hinzugefügten Zusatzstoffe nicht abgenutzt sind, kann es seine Aufgaben erfüllen.

Der perfekte Zeitpunkt

Wie oft das Öl gewechselt werden muss, ist abhängig vom Fabrikat sowie der Nutzungsintensität und lässt sich der Fahrzeugbedienungsanleitung entnehmen. Hier ist es zweckmäßig, den Empfehlungen des Herstellers zu folgen. Sie unterscheiden zwischen einem festen und einem dynamischen Ölwechsel-Intervall: nach Laufleistung und Zeitraum. Demnach ist ein Wechsel in der Regel entweder nach bis zu 40.000 gefahrenen Kilometern (bei Diesel-Motoren bis zu 50.000 Kilometern) oder nach zwei Jahren erforderlich. Vogel rät:

"Ist der Motor jedoch starken Belastungen ausgesetzt, zum Beispiel durch viele Kurzstrecken-Fahrten, sollte man das Intervall verkürzen. Hier kann es ratsam sein, einmal im Jahr oder nach 15.000 Kilometern das Öl zu tauschen."

Zusätzlicher Tipp: Es empfiehlt sich, den Ölstand alle 1.000 Kilometer zu prüfen.

Herstellerfreigabe beachten

Die Auswahl ist umfangreich. Welches Motoröl geeignet ist, steht in der Betriebsanleitung des Wagens. Grundsätzlich ist zu empfehlen, sich an die Herstellervorgaben zu halten, da sonst die Garantieansprüche verfallen können. "Wer sich daran hält, ist auf der sicheren Seite, ein Öl mit passender Viskosität zu verwenden. Sie gibt die Zähflüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur an, sagt aber zunächst einmal nichts über die Qualität aus", erklärt der TÜV-Experte.

Während Motoröl mit hoher Viskosität höheren mechanischen Belastungen standhalten kann, fließt solches mit geringer leichter und lässt sich somit leichter durch den Motor transportieren. Um die beste Fahrzeugleistung zu erzielen, lohnt sich also der Blick in die Betriebsanleitung.

