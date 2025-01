Heikendörper Speeldeel: "Emil schall heiraden" in der Volkshochschule Heikendorf

Wann: 7. März bis 6. April 2025, mittwochs 20.00 Uhr, samstags und sonntags 17.00 Uhr, Sondervorstellung am 9. März 2025 um 15.00 Uhr Wo: Volkshochschule Heikendorf, Aula am Schulredder Eintritt: ab 12,34 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Marthas Ehemann Walter ist die Situation ein Dorn im Auge und so gibt er heimlich eine Heiratsanzeige für Emil auf. Dabei hat er jedoch nicht mit Emils heimlicher Freundin Helga gerechnet, die plötzlich in der Wohnung auftaucht. Walter hält sie fälschlicherweise für Rita, jene Dame, die auf seine Anzeige geantwortet hat.

Als dann die tatsächliche Rita an der Tür klingelt, gerät Walters Plan komplett durcheinander. Ein verzwicktes und chaotisches Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf, das die Lachmuskeln des Publikums strapazieren wird.

Insgesamt zwölf Aufführungen wird es im März und April geben. Gespielt wird immer mittwochs um 20.00 Uhr (am 7., 14., 21., 28. März und 4. April 2025) sowie an den Wochenenden samstags und sonntags jeweils um 17.00 Uhr (am 15./16., 23., 30. März und 5./6. April 2025). Eine zusätzliche Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen findet am Sonntag, 9. März 2025 um 15.00 Uhr statt.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen hat bereits begonnen. Karten gibt es in Krügers Ecklädchen im Möltenorter Weg 55 in Heikendorf oder können bequem online über die Website speeldeel-heikendorf.de/karten erworben werden.

Freut euch auf einen unterhaltsamen Theaterabend voller Überraschungen und Verwechslungen mit der Heikendörper Speeldeel!