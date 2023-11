Griechenland-Kreuzfahrten entdecken

Eine Griechenland-Kreuzfahrt ist eine einzigartige Erfahrung , die man einmal im Leben unbedingt erleben sollte. Dabei hat man die Möglichkeit, die wichtigsten Städte in einem Land zu besuchen und gleichzeitig die entspannte Atmosphäre auf den Inseln zu genießen.

Langweilig sind die Fahrten auf jeden Fall nicht und während der Zeit auf hoher See haben die Urlauber:innen an Bord jede Menge Unterhaltungsmöglichkeiten zur Hand: Theater, Shows, Casinos, Fitnessparcours, Schwimmbäder mit riesigen Wasserrutschen und unzählige weitere Attraktionen.

Die großen Schiffe verfügen über allerlei Annehmlichkeiten und viel mehr, in dem sie eigentlich als ein riesiges Hotelresort betrachtet werden können. Auf dem Kreuzfahrtschiff findet man alles, was man braucht – vom Fitnesscenter über Kinosäle, oder Restaurants bis hin zur bordeigenen Diskothek.

In Heraklion erkundet man beispielsweise die archäologischen Stätte des Palastes von Knossos und die Labyrinthstadt von König Minos, wo angeblich der berühmte Minotaurus wacht.

Am Fuße des Hügels erreicht man das Viertel Plaka, das Herz der Altstadt . Hier fehlt es einem nicht an Geschäften, typischen Lokalen, Kirchen aller Glaubensrichtungen und kleinen Gassen.

Auf der Liste von Reisezielen, die man an Bord einer Kreuzfahrt im Mittelmeer und in der Ägäis erreichen kann, ist natürlich die Wiege der demokratischen Kultur im breitesten Sinne – die Stadt Athen .

Diese Etappe ist auch die perfekte Gelegenheit, die Natur zu erkunden: In Hanià befinden sich schöne Strände mit klarem Sand und transparentem Wasser. In der Bucht von Balos ist der Traumstrand ein wahrer Schatz, der sich in die Küstenlinie einschleicht. Im Kykladenmeer rund um Mykonos finden sich zauberhafte Klippen. Die junge Insel ist als "kleines Venedig" bekannt und bietet die klassischen weißen Häuser mit blauen Türen und Fenstern.

In der Vergangenheit ist dank seiner Nähe zu Olympia Katakolon heute ein berühmtes und ausgezeichnetes Reiseziel umgeben von Mythen und Legenden. Dort hat man die Chance, den Zeustempel und sogar einen Teil der vorderen und seitlichen Säulen zu bewundern.

Nicht zu vergessen ist das Stadion, das damals Platz für 45.000 Zuschauer bot. Zwischen den Funden der antiken Stadt, wo früher die Olympiaden stattfanden, spürt man immer noch die Werte von Frieden und Freundschaft. Diese machen die Olympischen Spiele über die Jahrhunderte hinweg zu einem Menschheitsgut unter den Völkern, die auf faire Weise sportlich miteinander wetteifern.

Wie könnte man bei einer Griechenland-Kreuzfahrt Rhodos vergessen? Gelegen zwischen Karphathos und der Türkei ist die Insel für die kulturellen Einflüsse und Spuren der Malteserritter bekannt. Die Altstadt ist dank ihrer Schönheit von der UNESCO geschützt.

Auch nicht zu vergessen ist die Insel Santorin. Diese magische Vulkaninsel herrscht über dem kristallklares Wasser mit ihren weißen Häusern auf den Klippen. Dort sind die Lavastrände mit ihrem schwarzen Sand eine einzigartige Attraktion.

Dagegen erlebt man in Zakynthos den natürlichen Kontrast zwischen grünen Hügeln und goldenen Stränden. Der Abgrund Calypso ist der tiefste Punkt des Mittelmeers. An den beliebten Stränden wie Agios Nikolaos, Alykanas und Tsilivi kann man schwimmen und Wassersport betreiben.

Eine Kreuzfahrt ist eine einzigartige Erfahrung, die man mit Costa-Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer erleben kann und zwar bequem und sicher. So eine wunderbare Gelegenheit sollte man nicht verpassen!