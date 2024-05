Mit dem Fahrrad durch Europa

Kiel ist eine attraktive Stadt in Schleswig-Holstein, die ihren Einwohnern eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten bietet. Durch ihre Lage an der Kieler Förde ist die Landeshauptstadt prädestiniert für alle Arten von Wassersport.

Besonders beliebt ist der Segelsport: Bereits zweimal war Kiel schon Austragungsort von olympischen Segelwettbewerben. Dank der zahlreichen Strände und guten Wassersportbedingungen in der Umgebung von Kiel sind Surfen und Kiten ebenfalls populär bei Kielern und Touristen.

Aber nicht jeder Norddeutsche ist automatisch Wassersport-Fan. Wer in seiner Freizeit beziehungsweise im Urlaub lieber an Land aktiv ist, für den sind Wanderungen oder Radtouren eine schöne Alternative.

Sei es der Kurzurlaub in einem Mittelgebirge oder die Sommerferien in den Alpen – Europa bietet faszinierende Landschaften für alle Arten von Wanderungen. Wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt, könnt ihr auf einem der zwölf großen Fernwanderwege quer durch Europa wandern und dabei viele verschiedene Länder erleben.

Spannend, aktiv und erlebnisreich wird es auch, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Insgesamt gibt es in Europa 17 offizielle Fahrradrouten, die sich durch eine interessante Streckenführung sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten entlang des Weges auszeichnen. Wenn es euch an Zeit oder Kondition mangelt, könnt ihr selbstverständlich auch nur einzelne Etappen der jeweiligen Routen zurücklegen.

Hier stellen wir euch drei der beliebtesten Fahrradrouten in Europa vor:

Ostseeküsten-Route: Einmal rund um die Ostsee

Diesen europäischen Fernradweg könnt ihr in Kiel, quasi vor der Haustür, starten: Er führt euch nämlich immer an der Ostsee entlang. Die Tour EuroVelo Route 10 ist knapp 8.000 km lang und ihr bereist mit eurem Fahrrad insgesamt 10 Länder, in denen euch abwechslungsreiche Küstenabschnitte, historische Städte und schöne Badeorte erwarten. Auch wenn sich die Tour immer in Küstennähe befindet, gibt es trotzdem hügelige Passagen.

Starten könnt ihr direkt in Kiel, weiter geht es mit einer Fehmarn-Umrundung bevor ihr über Travemünde, Kühlungsborn und Stralsund bei der nächsten Insel-Umrundung – nämlich der Insel Rügen – ankommt.

Nach der Durchquerung von Polen führt euch der Fernradweg nach Kaliningrad (Russland) und weiter über die kurische Nehrung zum litauischen Grenzübergang. Nach den drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland kommt ihr nach Russland. Achtung: Für diesen Teil des Weges gibt es noch keine festgelegte Route und die Nutzung der küstennahen Straße ist nur mit einer Sondergenehmigung erlaubt.

In Finnland ist die Route wieder sehr gut ausgeschildert und ihr könnt entspannt über ausgezeichnete Radwege bis nach Schweden fahren. Dort entspricht der Weg einem nationalen Radweg, der über etwa 2.400 km entlang der gesamten Ostküste Schwedens verläuft. Anschließend noch durch Dänemark und dann seid ihr schon (fast) wieder in Kiel angekommen!

Mittelmeer-Route: Von Spanien nach Kroatien

Wenn euch das Wetter im hohen Norden nicht konstant genug ist, dann empfehlen wir euch einen Fernradweg am Mittelmeer. Während der etwa 7.400 km langen Tour bereist ihr 10 Länder und könnt euch insgesamt 23 UNESCO-Kulturstätten ansehen. Lasst euch anstecken von dem mediterranen Lebensgefühl, erkundet wunderschöne Strände und Naturgebiete sowie lebhafte Küstenstädte auf der EuroVelo Route 8!

Ihr startet in der spanischen Stadt Cádiz und passiert die beliebten Küstenstädte Alicante, Valencia und Barcelona. Die französische Mittelmeerküste begeistert ebenfalls mit sehenswerten Städten wie Cannes, Nizza und Monaco. Danach durchquert ihr Italiens Norden und trefft in Venedig wieder auf die Küste. Entlang der Adria geht es durch Slowenien, Kroatien, Montenegro und Albanien.

Nachdem ihr durch Griechenland gefahren seid, setzt ihr mit dem Schiff in die Türkei über und von dort aus wiederum nach Zypern. Auf der letzten Etappe rund um die Insel könnt ihr euch bei ausgiebigen Pausen an den Stränden schön entspannen.

Via Romea (Francigena): Historische Route von England nach Italien

Als ehemalige Pilgerroute ist der Fernradweg EuroVelo 5 heute eine 3.200 km lange Radroute durch sieben verschiedene Länder, in denen viele Kathedralen, Kirchen, Denkmäler und Museen an die langjährige Bedeutung dieses Pilgerwegs erinnern. Zusätzlich fahrt ihr auf der Via Romea durch die Städte Brüssel, Luxemburg, Straßburg und Rom – zweifelsohne die Sitze einiger der wichtigsten europäischen Institutionen.

Ihr startet im Vereinigten Königreich in der Stadt Canterbury und nehmt ab Dover die Fähre über den Ärmelkanal. In Frankreich folgt ihr dem angenehmen Greenway, bevor ihr die Grenze zu Belgien überquert. In Brüssel kommt ihr an allen bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei und bewundert Architektur, Kultur und Geschichte der Stadt. Nach der Durchquerung von Luxemburg seid ihr wieder in Frankreich, wo die nächste bedeutende Stadt auf euch wartet: Straßburg.

Nachdem ihr der elsässischen Weinstraße gefolgt seid, erwartet euch von der Schweiz bis Italien eine anspruchsvolle Etappe: Ihr überquert die Alpen bevor ihr in der mediterannen Landschaft Italiens eintrefft. Über Mailand und Rom fahrt ihr bis in den Süden des Landes, wo sich in der Stadt Brindisi an der Adria das Ziel eurer Route befindet.

Ganz egal, ob ihr die gesamt Route oder nur einzelne Etappen fahrt – diese einmaligen Radtouren durch Europa werden euren Erfahrungsschatz bereichern!