Hell erleuteter Bunker

Ab 18 Uhr versammelt ihr euch auf dem Vorplatz des Flandernbunkers. Der Bunker wird vielfältig beleuchtet, Kerzen und Lichter sind willkommen. Die Aktion "Licht ins Dunkel" erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Warme Getränke stehen bereit, der Eintritt ist frei.

Um 18.45 Uhr beginnt im geheizten Veranstaltungsraum eine Lesung zum "Judenstern". Philipp Eulenberger befasst sich mit den NS-Verordnungen von September 1941, die Menschen jüdischen Glaubens zwangen, den Judenstern zu tragen. Er präsentiert Reaktionen Betroffener wie Victor Klemperer. Im Anschluss habt ihr Gelegenheit zur Diskussion.

Warum ist dieser Abend wichtig?

Der jüdische Maler Felix Nussbaum schuf 1943 ein eindringliches Selbstportrait mit Judenstern. Nach seiner Deportation nach Auschwitz erlebte er die Befreiung nicht mehr, wie über eine Million andere Häftlinge. Der Flandernbunker wird zum Symbol gegen das Vergessen. Kommt vorbei und setzt gemeinsam ein Zeichen der Erinnerung.

Weitere kulturelle Veranstaltungen in Kiel findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de.