Freizeitparks in Schleswig-Holstein

Für die Kleinen gibt es in den zwei großen Freizeitparks vielerlei Spannendes zu entdecken und Gelegenheit, sich so richtig auszutoben. Das freut natürlich auch die Eltern, wenn die erschöpften Kinder anschließend schon früh am Abend glücklichen in den Schlaf fallen und die Großen die wohlverdiente Ruhe genießen können.

Aber auch die Erwachsenen – ob mit oder ohne Nachwuchs – kommen bei einem Besuch voll auf ihre Kosten! Wer behauptet, nur Kinder hätten Spaß an tollen Fahrattraktionen, unterhaltsamen Shows und liebevoll gestalteten Parklandschaften, sollte vielleicht selber einmal einen Ausflug riskieren und sich vom eigenen inneren Kind überzeugen lassen!

TOLK-SCHAU Familien-Freizeitpark

Der Park liegt wenige Kilometer östlich der Stadt Schleswig. Zu erreichen über die A7, Abfahrt Schleswig/Schuby, und B 201 Richtung Kappeln. Als Spielplatz und Märchenwald für die Gäste der "Jagdhütte", einem Restaurant am Rande eines Waldes, begann die Geschichte 1963. Deutschlands nördlichster Familien-Freizeitpark ist heute über 300.000 m² groß.

Die tolle Sommer-Rodelbahn ist ebenso ein Höhepunkt wie der "Tolk-Tower", von dem man fast das gesamte Spaßgelände überblicken kann. Nahezu alle Wege und Plätze im Park sind gepflastert, eine neue Straßenunterführung macht den Zugang zum Hirschpark auch für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer einfach.

Riesenspielplätze für die ganz kleinen Besucher, aufregende Fahr- und Spielmöglichkeiten für die etwas größeren – von den Riesenrutschen bis zu den Nautic-Jets, von der Familien-Achterbahn bis zur Trampolin-Großanlage. Viele Spaßangebote für alle, von der Kanalfahrt durch das Zwergenland bis zu Booten, Scootern und Minigolf.

50 Grillhütten kann man mieten, naturkundliche Sammlungen bewundern, Runden mit der Parkbahn drehen oder beschaulich durch die Teichlandschaft mit dem Hirschpark wandern.

HANSA-PARK Sierksdorf

Deutschlands einziger Familien- und Themenpark am Meer ist mehr als nur ein einfacher Freizeitpark. Er hat eine Seele. Denn es wird eine Geschichte erzählt, wie sie nur im Hansa-Park direkt an der Ostsee und in der Lübecker Bucht präsentiert werden kann – eine Geschichte aus dem Mittelalter, eine Geschichte von Handel und Schifffahrt, von Freiheit und Abenteuer, eine Geschichte, die zum Mythos wurde, die aber immer noch lebendig ist: Die "Hanse in Europa". Der Park "versinnbildlicht" jedes Jahr Stück für Stück mehr seinen Namen und das macht ihn auf der Welt einzigartig.

Natürlich bietet der Hansa-Park mit seinen liebevoll inszenierten Themenwelten, den spektakulären Live-Shows und über einmaligen Attraktionen mehr als genug Freizeitspaß für mehrere Tage für die ganze Familie.

Bildquelle: © toedti2000 / pixelio.de