Frühstückslokale

Raddampfer Freya (Adler-Schiffe GmbH & Co. KG)

Jazzbrunch auf der Kieler Förde mit dem Raddampfer "Freya"! Während Sie sich am umfangreichen kalt/warmen Brunchbuffet stärken und der bes(ch)wingten Musik lauschen, können Sie die schönsten Ausblicke auf die Kieler Förde geniessen. Das reichhaltige Büffet lässt Schlemmerherzen höher schlagen! Verschiedene Sorten Brot, Brötchen, Croissants, Laugengebäck, Müsli und Milchprodukte, saisonale Früchte, diverse Konfitüre, herzhafte Aufschnitte sowie eine große Auswahl an Salaten, kalten und warmen regionalen Fisch-, Fleisch- und vegetarische Spezialitäten sowie Desserts sind beispielsweise ein Auszug aus dem Buffetangebot.

Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel

Telefon 0 18 05/12 33 44*

Café Taktlos

Im beliebten Taktlos erwartet die Gäste ein leckeres Frühstücksbüffet und einer der besten Milchcafés in Kiel. Die Preise schonen das Portemonnaie und so verlässt hier keiner unzufrieden den Raum.

Hansastraße 26, 24118 Kiel

Telefon 04 31/57 75 77

Cabana Rodizio

In diesem brasilianischen Restaurant mit italienischem Touch von Carlos Alberto Gaspar Da Outeiro gibt es jeden Werktag ein umfangreiches Frühstücksbuffet mit Kaffee-Free-Refill.

Kaistraße 54-56, 24114 Kiel

Telefon 04 31/67 34 06

Chagall

Im Chagall wird sowohl ein klassisches Frühstück als auch italienische Antipasti oder Waffeln serviert. Die Getränkeauswahl reicht von Sekt, Orangensaft, Kaffee bis hin zu Tee. Jeden Sonntag gibt es ein reichhaltiges Brunch-Buffett.

Eckernförder Str. 34, 24116 Kiel

Telefon 04 31/9 57 51

Forstbaumschule (Restaurant und Parkcafé)

Die Forstbaumschule bietet werktags von 10.00 bis 12.30 Uhr verschiedene Frühstücke à la Carte an. Samstags gibt es ein kleines Frühstücksbuffet, Sonn- und Feiertags wird ein sehr reichhaltiges Frühstücksbüffet angeboten. Zu allen Frühstücken gibt es Kaffee oder Tee satt. Genießen Sie Ihr Frühstück in den Sommermonaten auf der Terasse inmitten der historischen Parkidylle!

Düvelsbeker Weg 46, 24105 Kiel

Telefon 04 31/33 34 96

Steigenberger Conti-Hansa Kiel

Immer wieder sonntags... Machen Sie den Sonntag zum Feiertag. Gönnen Sie sich ein ausgedehntes Frühstück vom Büfett an jedem Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr im Kieler Hotel Steigenberger Conti Hansa.

Schloßgarten 7, 24103 Kiel

Telefon 04 31/5 11 50

Hotel Birke Kiel

Das Frühstück im Hotel Birke Kiel – Das Business und Wellness Hotel, ist ein ganz wesentlicher Part des Restaurants. Gäste aus nah und fern erinnern sich gerne daran. Ein Frühstücksbuffet mit über 15 verschiedenen Körner- und Müslisorten, Eierspeisen, Krabben und Fisch lässt keine Wünsche offen. Das Frühstücksbüffet "norddeutscher Art" wird täglich morgens von 7.00 bis 10.00 Uhr angeboten.

Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel

Telefon 04 31/5 33 10

Waldschänke

Die Kieler Waldschänke bietet an allen Sonntagen ab 10.00 Uhr Frühstück in verschiedenen Variationen und Preislagen an. Und auch sonst lässt die umfangreiche die Wahl schwerfallen. Es locken allein leckere zehn Schnitzelvariationen, vom "Standard – Wiener" über "Gorgonzola", "Camembert" bis zum "Zigeuner". Die Schnitzel werden in der Regel unpaniert, also "natur", zubereitet, auf Wunsch erhält der Gast aber alle Schnitzel auch paniert. Weiter geht die Karte mit Fleisch- und Fischgerichten, Pizza, Pasta und Salaten, ausgefallen sowie preiswert, und damit unbedingt erwähnenswert, sind die polnischen Spezialitäten.

Projensdorfer Straße 232, 24106 Kiel

Telefon 04 31/3 46 57