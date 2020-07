Ferienresort Seepferdchen lädt ein zum Verweilen

Inmitten dieser Idylle liegt direkt an einer völlig naturbelassenen Kliffküste der Ferienpark Seepferdchen. Die Ferienhäuser sind im typisch nordischen Landhausstil gebaut und fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Sie verfügen über jeglichen Komfort. Alle Wohnungen besitzen eine offene Wohnküche, Satelliten TV und SKY, Strandkorb auf der Terrasse und Pkw-Stellplatz. Die Küche ist mit modernsten Küchengeräten ausgestattet. WLAN ist in vielen Häusern und am Empfang kostenfrei verfügbar. Egal ob Familienurlaub oder ein romantisches Pärchenwochenede – für jeden Anspruch gibt es die passende Wohnung.



Das Freizeitprogramm bietet einiges: Ob baden im Meer oder relaxen, Rad fahren oder golfen, wandern oder einfach genießen - hier findet jeder Erholung vom Alltagsstress. Für Fitness- und Freizeitbegeisterte warten eine 18-Loch-Minigolfanlage, ein Beachvolleyballplatz, ein Fahrradverleih, Freiluftschach u.v.m..



Im komplett neu gestalten SPA "Baltic Elements" kann man sich verwöhnen lassen. Die Saunalandschaft mit Außenbereich bietet bei stimmungsvollen Aufgüssen oder im Tauchbecken Entspannung pur.



Wer außer Natur erleben in Ausflugslaune ist, hat die Qual der Wahl: In östlicher Richtung, ca. 8 km von Nienhagen entfernt, liegt das Ostseebad Warnemünde, das für sein maritimes Flair bekannt ist. Einen Besuch auf dem Fischmarkt mit frisch geräuchertem Fisch sollte man sich nicht entgehen lassen. Außerdem liegen die Hansestädte Rostock, Wismar und Stralsund nur einen Katzensprung entfernt.



Buchungen und weitere Infos gibt es unter www.ferienpark-seepferdchen.de