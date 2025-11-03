Was erwartet euch bei FALKs Konzert?

Bei FALK erlebt ihr scharfsinnigen Sarkasmus und grenzüberschreitenden Humor. Sein Programm "Unverschämt" mischt Alltagssatire mit nachdenklichen Geschichten, für alle, die gerne lachen und sich selbst nicht zu ernst nehmen.

Das Konzert ist perfekt, wenn ihr über euch selbst lachen könnt und Spaß an bissigen Pointen habt. Für empfindliche Gemüter ist FALKs Humor weniger geeignet, aber alle anderen erwartet beste Unterhaltung. FALKs Kiel-Premiere steigt am 28. November 2025 im Roten Salon in der Pumpe.

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

FALK verspricht unverschämt gute Unterhaltung mit Musik, Satire und persönlichen Geschichten. Freut euch auf einen einzigartigen Konzertabend, der nachhallt.

