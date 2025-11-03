Home Suche Termine Branchenbuch
FALK live in Kiel: Unverschämt gutes Konzert

FALK bringt am 28. November sein Liveprogramm "Unverschämt" nach Kiel. Euch erwartet ein Abend voller Humor, Musik und überraschender Geschichten.

Der Künstler Falk vor einem violetten Hintergrund, © Marvin Ruppert
Wann? Freitag, 28. November 2025 um 20 Uhr
Wo? Roter Salon in der Pumpe
Eintritt? 20,-
Tickets? diepumpe.de

Was erwartet euch bei FALKs Konzert?

Bei FALK erlebt ihr scharfsinnigen Sarkasmus und grenzüberschreitenden Humor. Sein Programm "Unverschämt" mischt Alltagssatire mit nachdenklichen Geschichten, für alle, die gerne lachen und sich selbst nicht zu ernst nehmen.

Das Konzert ist perfekt, wenn ihr über euch selbst lachen könnt und Spaß an bissigen Pointen habt. Für empfindliche Gemüter ist FALKs Humor weniger geeignet, aber alle anderen erwartet beste Unterhaltung. FALKs Kiel-Premiere steigt am 28. November 2025 im Roten Salon in der Pumpe.

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

FALK verspricht unverschämt gute Unterhaltung mit Musik, Satire und persönlichen Geschichten. Freut euch auf einen einzigartigen Konzertabend, der nachhallt.

Noch mehr Eventtipps und Kulturhighlights findet ihr auf kiel-magazin.de.

Quelle:  Die Pumpe

Ortsinformationen

Die Pumpe
Haßstraße 22
24103 Kiel
0431/2007640
 Website
