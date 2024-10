Essensboxen in der Gastronomie – welche Faktoren eine Rolle spielen

Bei der Wahl des Verpackungsmaterials ist das Material entscheidend. Es gibt jedoch noch weitere wichtige Aspekte zu beachten.

Diese Ausführungen stehen zur Auswahl

Im hektischen Alltagsleben finden viele Menschen nicht die Zeit, selbst zu kochen oder entspannt im Restaurant zu speisen. Stattdessen greifen sie oft auf Lieferservices zurück, um sich nach der Arbeit oder während der Mittagspause ihre Lieblingsgerichte bequem liefern zu lassen oder sich unterwegs schnell etwas zu essen zu holen. Vor allem in Kiel und der näheren Umgebung ist für jeden Geschmack etwas Passendes zu finden. Für den Transport dieser Speisen sind Essensboxen unerlässlich, da sie die Lebensmittel sicher und hygienisch zum Verzehrort bringen.

Es gibt eine breite Auswahl an Essensboxen, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden: Pasta-Boxen eignen sich hervorragend für den Transport von frisch zubereiteten Nudelgerichten. Oft sind sie mit einer Beschichtung versehen, die die Speisen warm hält und häufig sogar für die Mikrowelle geeignet ist, sodass die Mahlzeiten zu Hause einfach aufgewärmt werden können. Behälter mit Sichtfenstern sind für Sandwiches und Delikatessen prädestiniert.

Einweg-Menüboxen aus geschäumtem Kunststoff bieten eine flexible Lösung und können eine Vielfalt an Speisen, von Bratwürsten bis zu Kartoffelsalat, sicher verpacken. Sie zählen in der Gastronomie zu den bevorzugten Verpackungsmöglichkeiten. Soll ein Salat von A nach B transportiert werden, kommt eine Lunchbox in Betracht. Für Snacks auf dem Weg eignen sich Snackschalen aus Frischfaser-Karton. Konditoren und Bäckereien nutzen spezielle Tortenkartons für den Transport von Torten und anderen Backwaren.

Umweltfreundliche Materialien im Trend

Umweltschutz spielt bei der Nutzung von To-Go-Verpackungen eine wichtige Rolle. Häufig werden Essensboxen nach nur einem Gebrauch entsorgt. Pappe ist eine umweltfreundlichere Option, da sie recycelbar ist. Aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften eignet sich das Material jedoch in der Regel nur für kalte Speisen, wie zum Beispiel Kuchen und Sandwiches. Erst eine Kunststoffbeschichtung auf der Innenseite macht aus einer Pappschachtel eine sichere Transportvariante für warme Speisen.

PLA – die Abkürzung steht für Polylactid oder Polymilchsäure – ist eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Kunststoffen. Dieser biobasierte Kunststoff wird aus Maisstärke und Milchsäure gefertigt und gehört aufgrund seiner Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen zu den Bio-Kunststoffen. Hinzu kommt, dass PLA sowohl kompostierbar als auch biologisch abbaubar ist.

Jedoch ist es nicht erlaubt, PLA-Verpackungen im Hauskompost zu entsorgen, da ihr Abbau ausschließlich in industriellen Kompostieranlagen möglich ist. In vielen Regionen darf PLA auch nicht im Biomüll entsorgt werden, was oft dazu führt, dass diese über den normalen Hausmüll entsorgt und verbrannt werden müssen. Trotz dieser Herausforderungen gilt PLA als umweltfreundlichere Alternative zu konventionellem, auf Erdöl basierendem Plastik.

Nachhaltigkeit kommt dem Image zugute

Gastronomiebetriebe, die sich für nachhaltige Verpackungslösungen entscheiden, ziehen daraus mehrere Vorteile. Einer dieser Vorteile ist der Imagegewinn durch den Einsatz umweltfreundlicher Verpackungen. Kunden schätzen zunehmend Nachhaltigkeit und bevorzugen deshalb Unternehmen, die ökologische Verantwortung zeigen. Mit nachhaltigen Verpackungen können Gastronomen ihr Engagement für die Umwelt unter Beweis stellen und sich so von Wettbewerbern abheben.

Die Umstellung auf nachhaltige Verpackungen ist jedoch herausfordernd, da es gilt, Funktionalität, Kosten und Umweltfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Nachhaltige Verpackungen müssen dieselben hohen Standards an Funktionalität und Hygiene erfüllen wie herkömmliche Verpackungen. Sie müssen Speisen sicher transportieren, deren Temperatur bewahren und benutzerfreundlich sein. Zudem dürfen sie keine wesentlichen Mehrkosten verursachen, die die Wirtschaftlichkeit des Betriebs beeinträchtigen könnten. Aus diesen Gründen zählen PLA-Verpackungen zu den bevorzugten Lösungen für To-Go-Verpackungen.