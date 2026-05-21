Frauen haben oft andere finanzielle Prioritäten und Herausforderungen als Männer: Teilzeitarbeit, Elternzeit und die damit verbundenen Rentenlücken erfordern eine durchdachte Finanzplanung. In Kiel gibt es erfahrene Finanzberater, die sich auf die Finanzberatung für Frauen spezialisiert haben und euch dabei unterstützen, eure finanziellen Ziele zu erreichen. Eine frauenspezifische Finanzberatung berücksichtigt die besonderen Lebensumstände: Karrierepausen, geringere Durchschnittseinkommen und längere Lebenserwartung spielen bei der Altersvorsorge eine zentrale Rolle. Kompetente Berater nehmen sich Zeit, eure individuelle Situation zu analysieren und entwickeln maßgeschneiderte Strategien für Vermögensaufbau, Geldanlage und Absicherung.

1. femoney – Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen

Wer in Kiel oder an der Ostsee eine unabhängige Finanzberatung sucht, findet bei femoney den passenden Partner. Das Team ist bundesweit aktiv, tief in Norddeutschland verwurzelt und sowohl in der Landeshauptstadt als auch entlang der Ostseeküste zuhause. Die Beratung läuft komfortabel per Videocall, ob in der Mittagspause, zwischen Familie und Alltag oder am Abend nach dem Job. Das Ziel von femoney ist eindeutig: Frauen finanziell besser aufzustellen als Männer. Statt vorgefertigter Standardprodukte entwickelt das Team einen individuellen Finanzplan, der alle relevanten Bausteine miteinander verknüpft. Von der Altersvorsorge über den Vermögensaufbau bis hin zur Absicherung und zu Immobilien als Kapitalanlage. Auch die persönliche Lebensphase wird berücksichtigt, ob Kinderwunsch, Selbstständigkeit oder Jobwechsel. Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Website: femoney.de

femoney.de Standort: Bundesweite digitale Beratung 2. Frauke von 1FINANZ – Finanzberatung von Frau zu Frau

Frau mit Kind läuft durch eine Orangen Plantange, © unsplash.com / alex pshenianykov

Frauke von 1FINANZ hat erkannt, was viele Frauen erleben: Finanzberatung durch Männer kann einschüchternd sein. Als berufstätige Mutter bietet sie deshalb speziell Frauen eine Beratung auf Augenhöhe an. Ihr Fokus liegt auf finanzieller Unabhängigkeit für Frauen, die oft durch Kindererziehung, Teilzeitarbeit und Gehaltslücken benachteiligt sind. Frauke erklärt komplizierte Finanzthemen verständlich und ohne Fachchinesisch. Sie weiß, dass Frauen oft nicht nachfragen, wenn männliche Berater mit Fachbegriffen um sich werfen. Bei ihr können Frauen alle Fragen stellen - ohne Scham oder Angst. Besonders wichtig ist ihr die Altersvorsorge, da Frauen häufiger von Altersarmut bedroht sind. Die Beratung richtet sich an alle Frauen - egal ob verheiratet, alleinstehend oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Frauke entwickelt individuelle Finanzlösungen, die zur aktuellen Lebenssituation passen. Website: 1finanz.de

1finanz.de Telefon: 0431 986 520 3. Investforwomen – Individuelle Investmentstrategien für Frauen

Frau berät eine andere Frau, © unsplash.com / Vitaly Gariev

Investforwomen ist eine spezialisierte Finanzberatung aus Kiel, die sich ausschließlich an Frauen richtet. Das reine Frauenteam entwickelt individuelle Investmentstrategien und hilft beim Aufbau von Rücklagen. Über 3.000 Frauen vertrauen bereits auf die kostenlose Beratung, die von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung reicht. Das Beratungskonzept basiert auf dem Prinzip "Von Frauen für Frauen" und berücksichtigt die besonderen Herausforderungen wie Schwangerschaft oder Teilzeitarbeit. Die Expertinnen nutzen verschiedene Anlagemöglichkeiten und passen die Strategie flexibel an jede Lebenssituation an. Kundinnen profitieren von einer durchschnittlichen Rendite von über 10 Prozent pro Jahr. Der Service umfasst ein telefonisches Kennenlernen, eine individuelle Investmentberatung und eine dauerhafte persönliche Betreuung. Die Finanzierung erfolgt über Kooperationen mit Anbietern, sodass für Kundinnen keine Beratungsgebühren anfallen. Website: investforwomen.de

investforwomen.de Telefon: 0163 5214666‬ 4. Invest4Kids – Finanzielle Zukunft für dein Kind aufbauen

Kleingeld, © unsplash.com / Ibrahim Rifath

Invest4Kids spezialisiert sich auf Finanzberatung für Familien und entwickelt maßgeschneiderte Anlagestrategien für Kinder. Das Unternehmen bietet kostenlose 30-minütige Beratungsgespräche ohne Verkaufsdruck an. Über 5.200 Eltern vertrauen bereits auf die Expertise des Teams aus Kiel. Die Berater erklären Fonds und ETFs verständlich und erstellen individuelle Konzepte, die zur jeweiligen Familiensituation passen. Vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Betreuung übernimmt Invest4Kids die komplette Abwicklung. Kunden schätzen besonders die seriöse Beratung auf Augenhöhe und die verständlichen Erklärungen ohne Fachchinesisch. Invest4Kids betreut sowohl Einsteiger ohne Vorwissen als auch Eltern, die bereits Vermögen aufgebaut haben. Website: invest4kids.de

invest4kids.de Telefon: +4915560261667 5. Verbraucherzentrale Kiel – Neutrale Geldberatung ohne Verkaufsdruck

Frau verstaut Lebensmittel in ihre Einkaufstasche, © unsplash.com / Victoriano Izquierdo

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein in Kiel bietet Frauen unabhängige Finanzberatung ohne Verkaufsinteressen. Der gemeinnützige Verein informiert, berät und bildet Verbraucherinnen in allen Geld- und Versicherungsfragen weiter. Das Beratungsangebot umfasst neben Finanzthemen auch die digitale Welt, Lebensmittelfragen, Gesundheit und Pflege, Energie sowie Reise und Mobilität. Zusätzlich helfen die Experten bei Verträgen und Reklamationen. Die Berater arbeiten neutral und vertreten ausschließlich die Interessen der Verbraucherinnen. Frauen erhalten hier kompetente Unterstützung bei Finanzentscheidungen, Versicherungsvergleichen und Geldanlagen. Die Beratungsstelle Kiel setzt sich aktiv für die Interessenvertretung der Verbraucherinnen ein und bietet Bildungsangebote zu verschiedenen Finanzthemen. Website: verbraucherzentrale.sh

verbraucherzentrale.sh Telefon: 0431 590990 Weitere hilfreiche Tipps rund um Finanzen und Leben in Kiel findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

Warum ist Finanzberatung speziell für Frauen wichtig? Frauen haben oft andere Erwerbsbiografien mit Teilzeit und Elternzeit, was zu geringeren Rentenansprüchen führt. Eine spezialisierte Beratung berücksichtigt diese Faktoren und entwickelt passende Vorsorgestrategien. Welche Themen werden in der Finanzberatung für Frauen behandelt? Typische Themen sind Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, Geldanlage in ETFs oder Fonds sowie finanzielle Unabhängigkeit und Scheidungsvorsorge. Was kostet eine professionelle Finanzberatung in Kiel? Die Kosten variieren je nach Beratungsmodell – von provisionsbasierter Beratung über Honorarberatung bis zu hybriden Modellen. Viele Berater bieten ein kostenloses Erstgespräch an. Wie finde ich die richtige Finanzberaterin in Kiel? Achtet auf Qualifikationen, Erfahrung, Transparenz bei Kosten und ein gutes Bauchgefühl. Empfehlungen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.

Ortsinformationen 1FINANZ Beselerallee 55A 24105 Kiel 0431/986520 Website

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Weitere Ortsinformationen Investforwomen Fabrikstraße 7 24103 Kiel 0163/5214666 Website

Invest4Kids GmbH Fabrikstraße 7 24103 Kiel