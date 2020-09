Einrichtungshaus Brocke - Skandinavische Möbel in Kiel-City

Auf 3 Etagen zeigt Ihnen das Einrichtungshaus Brocke in seinem Stammhaus am Exerzierplatz in Kiels City skandinavische Wohnideen.



Im Programm sind Möbel aus massivem Kiefernholz, natur hell oder dunkel gelaugt und geölt. Korbmöbel, Rattanmöbel aus Fernost nicht nur für Ihren Wintergarten und viele kleine Geschenkideen.



Rückwärtig finden Sie mit dem Auto Platz auf dem Oberdeck des Parkhauses. Oder Sie parken bequem vor dem Haus auf dem Großparkplatz "Exerzierplatz", auf dem mittwochs und samstags am Vormittag Kiels großer Wochenmarkt einen Besuch lohnt.