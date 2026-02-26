Home Suche Termine Branchenbuch
Lieblingsstücke retten statt wegwerfen. Das Reparatur-Café bringt euch zusammen, um defekte Alltagsgegenstände gemeinsam zu reparieren. Bei Kaffee und Kuchen wird geschraubt, gelötet und Wissen geteilt.

Ein Plakat, das auf eine Veranstaltung in Kiel Ellerbek hinweist
Das Plakat zum Reparatur Café in Ellerbek, ©Kieler Ostufer
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens

Reparatur Café?

Ihr Unterstützung bei der Reparatur von Elektrogeräten, Kleidung oder Herzensgegenständen. Gemeinsames Schrauben und Löten steht im Mittelpunkt, während ihr bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommt. Tüfteln und gegenseitige Hilfe stehen im Mittelpunkt.

Das erste Reparatur-Café öffnet am Samstag, 14. März 2026, von 13 bis 16 Uhr im Café Vielfalt, Julius-Brecht-Straße 22, Kiel. Organisiert wird es von Ehrenamtlichen, dem Stadtteilbüro Ost und dem Café Vielfalt.

Was könnt ihr mitbringen?

Grundsätzlich gilt: Alles, was unter den Arm passt kann mitgebracht werden. Das können defekte Toaster, Lampen, löchrige Kleidung oder andere Lieblingsstücke sein. Bringt am besten alle Kabel, Netzteile und Bedienungsanleitungen mit, damit erhöhen sich die Erfolgschancen deutlich.

Reparieren setzt dem Konsumzwang und der Wegwerfkultur etwas entgegen und Kiel als Stadt hat langfristig das Ziel, möglichst nachhaltig und ressourcensparend zu leben. Ihr schont Ressourcen, entdeckt den Wert eurer Dinge neu und lernt praktische Fähigkeiten. Viele Gegenstände lassen sich mit wenig Aufwand wieder funktionsfähig machen.

Das Café ist ein Pilotprojekt für Ellerbek und Wellingdorf. Bei großem Interesse und positiver Resonanz können weitere Termine folgen. Eure Teilnahme entscheidet über die Zukunft des Angebots, also kommt unbedingt vorbei, solltet ihr Interesse an einem dauerhaften Angebot haben.

Lust auf mehr nachhaltige Projekte in Kiel? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch, was es sonst noch alles in Kiel an Initiativen gibt.

Quelle:  Kieler Ostufer

Ortsinformationen

Café Vielfalt
Julius-Brecht-Straße 22
24148 Kiel - Ellerbek
0431/90862732
 Website
 
 

