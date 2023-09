Start für die vierte "Kieler Lesesprotte"

Pünktlich um 16.00 Uhr lüftet sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf die 15 Bücher, die in diesem Jahr um die Gunst ihrer kleinen Leser:innen werben.

Bis zum 18. Januar 2024 sind wieder alle Schüler:innen der dritten und vierten Klassen aus Kiel und Umgebung eingeladen, mitzulesen und sich so in die Kinderjury einzubringen. Schirmherr der vierten "Kieler Lesesprotte" ist, wie auch in den letzten Jahren, Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer.

Eröffnet wird die Lesesaison um 16.00 Uhr in der KiKiBü am Schützenpark. Dort können dann auch direkt die ersten Bücher ausgeliehen werden. "Wir freuen uns sehr auf die vierte ‚Kieler Lesesprotte‘ und hoffen, dass sie wieder viele kleine Leserinnen und Leser begeistert", so Gunna Westphal vom Team der "Kieler Lesesprotte".

Um Mitglied der Kinderjury zu sein, müssen mindestens zwei Bücher gelesen und bewertet werden, Lesekinder bei MENTOR-Kiel – Die Leselernhelfer können schon mit einem gelesenen und bewerteten Buch teilnehmen.

Neben einer kurzen Inhaltsangabe und der ausführlichen Begründung, warum das Buch gefallen hat oder nicht, ist vor allem die Vergabe von Punkten entscheidend. Jedes Jurymitglied kann pro Buch maximal 15 Punkte vergeben. Das Buch, das von der gesamten Kinderjury die meisten Punkte erhält, wird mit der "Kieler Lesesprotte" ausgezeichnet.

Feierlich verliehen wird die vierte "Kieler Lesesprotte" dann am 12. März 2024 im Kieler Opernhaus.

Die Ausleihstellen

Kieler Kinderbücherei "KiKiBü" am Schützenpark , Zastrowstr. 19, 24114 Kiel (Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr)

, Zastrowstr. 19, 24114 Kiel (Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr) Stadtteilbücherei Dietrichsdorf , Langer Rehm 29, 24149 Kiel (Öffnungszeiten: Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr und Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr)

, Langer Rehm 29, 24149 Kiel (Öffnungszeiten: Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr und Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr) Stadtteilbücherei Elmschenhagen , Bebelplatz 1, 24146 Kiel (Öffnungszeiten: Montag, Freitag 15.00 – 19.00 Uhr; Dienstag, Donnerstag 10.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr)

, Bebelplatz 1, 24146 Kiel (Öffnungszeiten: Montag, Freitag 15.00 – 19.00 Uhr; Dienstag, Donnerstag 10.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr) Stadtteilbücherei Friedrichsort, Zum Dänischen Wohld 23, 24159 Kiel (Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch 13.00 – 19.00 Uhr Dienstag, Donnerstag 10.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr)

Den Anmeldebogen erhält man bei den vier Ausleihstellen oder unter www.kieler-lesesprotte.de. Die ausgefüllte Anmeldung kann bei den Ausleih­stellen abgegeben oder per Post an kjhv / MENTOR-Kiel – Die Leselernhelfer, An der Halle 400 Nr. 1, 24143 Kiel, E-Mail: info@mentor-kiel.de gesendet werden.

Bei der Anmeldung erhält jedes Kind den Bewertungsbogen sowie Tipps zum Ausfüllen und eine Liste aller nominierten Bücher. Wichtig ist, dass die Bücher immer in der Ausleihstelle zurückgegeben werden, in der sie ausgeliehen wurden. Damit möglichst viele Kinder Bücher zur Auswahl haben, dürfen maximal zwei Bücher gleichzeitig ausgeliehen werden; die Leihfrist beträgt drei Wochen.

Auch in der Zentralbücherei und in einigen Stadtteil- und Gemeindebüchereien, teilweise sogar in einigen Schulbüchereien, stehen die Lesesprotten-Bücher zur Ausleihe bereit, wenn sie im Bestand vorhanden sind.

Die Kinder der Kinderjury werden zur Preisverleihung eingeladen und erhalten eine Urkunde sowie eine Broschüre, in der die von der Kinderjury bewerteten Buchtitel vorgestellt werden. Die Schulklasse mit den meisten Jurymitgliedern bekommt einen tollen Gruppenpreis. Außerdem verlosen wir unter allen teilnehmenden Kindern einen Preis für die ganze Schulklasse. Auch das lesefleißigste Kind wird ausgezeichnet.

Die "Kieler Lesesprotte" ist eine Initiative von: Büchereiverein Dietrichsdorf e. V. | Büchereiverein Suchsdorf e. V. | Kieler Kinderbücherei e. V. "KiKiBü" | Kieler Kinder- und Jugendbuch-Kreis | MENTOR-Kiel – Die Leselernhelfer | nettekieler Ehrenamtsbüro

Quelle: nette Kieler Ehrenamtsbüro