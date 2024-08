Der San Francisco Soft Crab Burger bereichert die Kieler Gastronomie

Im April 2024 nahmen 22 Kieler und Kielerinnen am Lighthouse Swim in San Francisco teil, einem Freiwasserschwimmen, das diesmal von der Bay Bridge zum Southend Rowing Club führte. Bei dieser Gelegenheit entdeckte der Geschäftsführer von Kiel Marketing, Uwe Wanger, den San Francisco Softshell Crab Burger und brachte die Idee mit nach Kiel. Das Gericht erschien ihm gleichermaßen interessant, charmant, lecker und skurril genug, um auch in der fernen Landeshauptstadt zu funktionieren.

Bislang war die Partnerschaft der maritimen Städte nur von Institutionen wie zum Beispiel teilnehmenden Schulen erlebbar. Dass San Francisco mit Kiel verbunden ist, zeigt sich dem größten Teil der Kieler Bevölkerung im Alltag gar nicht. Mit der kulinarischen Brücke in die Vereinigten Staaten soll sich dies nun ändern. Die Krabbenspezialität wird so zum Ausdruck gelebter Städtepartnerschaft.

Gemeinsam mit dem Citti Markt und dem Verein The Bay Areas setzte Kiel-Marketing die Idee um. Uwe Wanger erklärt: "Ziel ist es, durch das neue Produkt und unser Marketing-Unterstützungspaket für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe eine größere Bekanntheit für die Städtepartnerschaft in der Bevölkerung zu schaffen und den Gastronomiepartnern neue Gäste, mehr Umsatz und Erfolg zu bringen." Es wurde sogar ein eigenes Soft Crab Burger Logo entwickelt.

Bei einer exklusiven Verkostungsaktion im Juni bei Gosch im Citti Markt konnten sich interessierte Gastronomen von den Besonderheiten der Krebse und ihrer Zubereitungsmöglichkeiten überzeugen. Der Probelauf war ein Erfolg: bereits fünf Gastronomiebetriebe aus der Kieler Region haben den Burger in ihr Angebot aufgenommen, weitere sind interessiert.

Bisher sind in Kiel folgende Gastronomen mit dabei: Bistro Petite Tini in Laboe, Gosch Fischrestaurant im Citti Markt Kiel, Johns Burger Foodtruck an der Kiellinie, Manufactur Restaurant in der Zastrowstraße und Moby neben dem Segelcamp an der Kiellinie. Demnächst wird auch Phil's Burger mit wechselnden Standorten in Kiel und Eckernförde den Crab Burger anbieten.