Große Weinauswahl bei Marxen Wein in Kiel

Angefangen hat bei Marxen Wein alles mit einem Weinprogramm, selektioniert aus dem, was die Großhändler in Deutschland anbieten. Heute sind es über 50 direkte traditionelle Handelsbeziehungen mit Winzerfamilien in Europa.

Immer mehr Weine kommen aus biologischer Herstellung. Seit 2015 wird kein Weingut mehr aufgenommen, welches nicht nachhaltige und schonende Landwirtschaft betreibt.

Marxen Wein ist Mitglied und Förderer verschiedener, dem guten Geschmack verschriebener, Organisationen. Darunter unter anderem Slowfood, Feinheimisch, Sommelier Union und Kiels Gute Adressen.

Die Recherche vor Ort in den Weinbaugebieten bringt Jan Peter Marxen wichtige Erkenntnisse über Traditionen und Gebräuche der Ess- und Weinkultur. Eintauchen in eine andere Welt und ein Stück davon mit nach Hause bringen. Der individuelle Ausdruck dieser Region soll den Wein prägen. Er ist ein Botschafter seiner Heimat.

Ein Stück regionaler Identität. Fast automatisch sind durch diese Kriterien die Winzer dieser Weine außergewöhnliche Persönlichkeiten mit dem Herz am rechten Fleck.

Bildquelle: Nick Herbold, pixelio.de