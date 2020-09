Dauerausstellung "Der Ozean der Zukunft" - aktuelle Probleme und Herausforderungen Verstehen

Am 29. Juni 2011 öffnete im Zoologisches Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) die Dauerausstellung "Der Ozean der Zukunft"

In Zusammenarbeit des Exzellenzclusters "Ozean der Zukunft" mit dem Zoologischen Museum, der Christian-Albrechts-Universität, der Muthesius Kunsthochschule und dem GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, entstand damit in Kiel eine zweite Dauerausstellung des Exzellenzclusters – neben der bereits bestehenden im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg.



Im 1. Obergeschoss des Martin-Gropius-Baus werden auf rund 70 m² in "Der Ozean der Zukunft" aktuelle Themen wie Fischerei, Meeresspiegelanstieg, Ozeanversauerung und Ozeanzirkulation behandelt.

Bewährte Ausstellungsmodule, ergänzt durch einzigartige Exponate des Zoologischen Museums, lassen die Besucher erst anfangen zu verstehen, welcher Schatz die Meere der Welt sind und warum wir für sie kämpfen sollten.