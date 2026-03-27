Das Hörnbad wird klimafreundlicher

Wie wird das Hörnbad klimafreundlicher?

Das Bad setzt auf zwei zentrale Maßnahmen: ein innovatives Zählerkonzept und Photovoltaik auf dem Dach. Beide Projekte laufen parallel und ergänzen sich perfekt. Die neue Technik ermöglicht präzise Energieanalysen, während die Solaranlage sauberen Strom produziert. Zusammen bilden sie einen wichtigen Baustein auf Kiels Weg zur klimaneutralen Landeshauptstadt.

Erstmals lässt sich nun exakt nachvollziehen, wie viel Energie einzelne Bereiche verbrauchen. Sauna, Schwimmbecken, Lüftung und Beleuchtung werden separat erfasst. "Das Hörnbad ist bereits ein modernes und energieeffizientes Schwimmbad. Mit unserem neuen Zählerkonzept können wir die Energiebilanz nun noch weiter verbessern", erklärt Nina Heike von den Kieler Bädern. Diese detaillierte Messtechnik macht Einsparpotenziale sichtbar und hilft, Störungen schneller zu erkennen.

Welche Vorteile bietet die Solaranlage?

Auf dem Dach des Sportbeckens entsteht gerade eine Photovoltaikanlage mit 436 Solarpaneelen. Mit einer Gesamtleistung von 199 Kilowatt-Peak deckt sie künftig einen Teil des Strombedarfs klimafreundlich ab. Die Anlage wird über innerstädtisches Contracting finanziert – die Landeshauptstadt Kiel investiert vor, die eingesparten Stromkosten tragen die Anlage selbst. So profitiert das Bad doppelt: durch niedrigere Betriebskosten und aktiven Klimaschutz.

Ihr könnt das Hörnbad weiterhin ohne Einschränkungen genießen. Gleichzeitig leistet jeder Besuch einen indirekten Beitrag zum Klimaschutz. Die Kombination aus intelligenter Messtechnik und regenerativer Energie senkt den CO2-Ausstoß messbar. Das Hörnbad zeigt exemplarisch, wie kommunale Einrichtungen durch moderne Technik Energie und Kosten sparen können – zum Vorteil aller Kielerinnen und Kieler.

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