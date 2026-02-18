Warum ein besonderes Projekt?

Fünf starke Partner haben sich zusammengetan: die Diakonischen Werke Schleswig-Holstein, Husum und Altholstein, das Frauenwerk der Nordkirche und kulturgrenzenlos e.V. Ihr gemeinsames Ziel bis Februar 2026? Drittstaatsangehörigen, also Menschen von außerhalb der EU, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Dabei lag der Fokus besonders auf Frauen, denn sie haben es oft noch schwerer, Zugang zu finden. Das Team entwickelte innovative Tools und sorgte dafür, dass die authentischen Stimmen der Betroffenen direkt bei Verwaltungen und Behörden ankamen.

Statt einfach loszulegen, stellten die Projektverantwortlichen erst mal eine entscheidende Frage: Was braucht ihr wirklich? Über Fragebögen, persönliche Gespräche und niedrigschwellige Beratungen fanden sie heraus, was die Menschen bewegt. Der Schlüssel zum Erfolg? Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den Communitys selbst. Sie sprachen die Herkunftssprachen, kannten die Lebensrealitäten und bauten echtes Vertrauen auf. Die Themen waren so vielfältig wie das Leben: Arbeit, Ausbildung, Gesundheit, Aufenthaltsrecht.

Wenn jemand in der Muttersprache mit einem spricht, fühlt sich das anders an. Die Ansprache in der Herkunftssprache baute Brücken und schuf Vertrauen. Teilhabe-Multiplikatorinnen und -Multiplikatoren bekamen eine Ehrenamtspauschale und brachten ihre Ideen aktiv ein. Im Teilprojekt ALLES GUT?! arbeitete zum Beispiel ein Tandem aus Sozialpädagogin und Community Coach Hand in Hand. So kamen pädagogisches Know-how und gelebte kulturelle Erfahrung zusammen – eine unschlagbare Kombination.

Welche konkreten Angebote entstanden?

Das Ideencafé von kulturgrenzenlos e.V. in Kiel wurde zum Treffpunkt für junge Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ein Ehrenamtsteam gestaltete Aktivitäten mit und teilte die Erfahrungen in einer eigenen Podcast-Reihe. Das Diakonische Werk Husum brachte mit "Ankommen. Andocken" Menschen in der Nachbarschaft zusammen und zeigte, wo es Hilfe gibt. Dabei ging es nicht um Standardprogramme, sondern um Angebote, die wirklich passten.

"Teil haben. Teil werden" vom Frauenwerk der Nordkirche hatte ein klares Ziel: Frauen sollten politisch mitgestalten können. Das Projekt baute ein Netzwerk auf, in dem Frauen ihre Stimme fanden und lernten, für ihre Anliegen einzustehen. Es ging darum, dauerhafte Strukturen zu schaffen.

Die Fachstelle TABU widmete sich mit "ALLES GUT?!" einem sensiblen Thema: weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C). Betroffene Mädchen und Frauen lernten durch Hilfe zur Selbsthilfe, ihre eigenen Stärken zu erkennen. Neben psychosozialer Unterstützung und Gruppenangeboten entstand eine praktische Toolbox für Schulen und Ausbildungsklassen, sowohl zum Anfassen als auch digital.

Wie wurden Bedarfe an Politik und Gesellschaft vermittelt?

Drei große Fachtage brachten Menschen zusammen, die sonst selten am selben Tisch sitzen: Fachleute aus dem Sozialraum, Politik und Drittstaatsangehörige. "Vielfalt/Engagement/Teilhabe", "Powersharing" und "Jetzt sprechen wir" hießen die Veranstaltungen. In Workshops und Podiumsdiskussionen entstand ein Forderungskatalog – keine leeren Worte, sondern konkrete Ansagen an die Politik. Dazu kamen zahlreiche Fortbildungen, die die ermittelten Bedarfe direkt an Regeldienste und Verwaltungen weitergaben.