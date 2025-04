CausaConcilio – Rechtsanwälte in Norddeutschland

Umfassende Expertise in vielen Rechtsgebieten

Egal ob Wirtschafts-, Arbeits-, Immobilien-, Familien- oder Medizinrecht – die Anwälte von CausaConcilio sind in zahlreichen Fachbereichen spezialisiert. Sie bieten dir fundiertes Fachwissen und individuelle Lösungen für deine rechtlichen Anliegen. Weitere Schwerpunkte sind:

Handels- und Gesellschaftsrecht

Erbrecht

Gewerblicher Rechtsschutz

Wettbewerbsrecht

Verkehrsrecht

Internetrecht

Bau- und Architektenrecht

Mediation

Verwaltungsrecht

Pflegerecht

Inkasso

Die Kanzlei deckt ein äußerst breites Themenspektrum ab, so dass ihr bei CausaConcilio garantiert den passenden Experten für euer Anliegen findet.

Persönliche Betreuung an vier Standorten

Kiel: Führende Kanzlei im Norden

Der Hauptsitz von CausaConcilio befindet sich in der Landeshauptstadt Kiel. Hier begleiten dich hochqualifizierte Anwälte in vielseitigen Rechtsangelegenheiten. Die Notare entwickeln in unparteiischer und unabhängiger Betreuung maßgeschneiderte Lösungen für jeden Vertrag. Mit seinen traditionellen Wurzeln hat sich der Standort zu einer der führenden Kanzleien in Norddeutschland entwickelt.

Die Tätigkeitsfelder der Notare in Kiel reichen vom Grundstücks- und Immobilienrecht über das Familien- und Erbrecht bis zum Handels- und Gesellschaftsrecht.

Hamburg: Spezialisiert und vielseitig

In der Hansestadt findest du bei CausaConcilio Spezialwissen in den Bereichen Wirtschafts-, Handels- und Gesellschaftsrecht, Medizin-, Arbeits-, Immobilien- sowie Familien- und Erbrecht.

Flensburg: Mit Blick nach Skandinavien

Der jüngste CausaConcilio-Standort liegt im hohen Norden an der dänischen Grenze. Neben der juristischen verfügen die Anwälte und Notare hier auch über sprachliche und interkulturelle Kompetenz. So können Mandanten über Ländergrenzen hinweg beraten und vertreten werden.

Die Schwerpunkte in Flensburg liegen auf den Fachbereichen Wirtschaftsrecht, Familienrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Handels- und Gesellschaftsrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, privates Bau- und Architektenrecht, Arbeitsrecht sowie Verkehrsrecht.

Schönberg: Langjährige Erfahrung

In Schönberg steht dir Rechtsanwalt und Notar Dr. Kai Stefan Peick als persönlicher Berater zur Seite. Du erhältst hier kompetente Beratung und Vertretung in den Bereichen Arbeitsrecht, Immobilien- und Bauträgerrecht, bei der Veräußerung oder dem Erwerb von Immobilien, familienrechtlichen Fragestellungen in einem Ehevertrag und erbschafts- und/oder schenkungsrechtlichen Belangen sowie im allgemeinen Zivilrecht.

Ob in Kiel, Hamburg, Flensburg oder Schönberg – die Rechtsanwälte und Notare von CausaConcilio sind deine kompetenten Ansprechpartner in Norddeutschland. Mit großer Expertise in vielen Fachbereichen und persönlicher Betreuung ist CausaConcilio die ideale Adresse für deine rechtlichen Anliegen.

Vereinbare noch heute einen Termin und profitiere von der erstklassigen Beratung der mehrfach ausgezeichneten Kanzlei!