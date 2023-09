Camping-Boom in Deutschland: Warum ist Camping so angesagt?

Durch ein vielfältiges Angebot an Campingplätzen und Ausstattung wurde Camping seitdem immer beliebter, komfortabler und abwechslungsreicher. Zu den Camping-Trends von heute zählen mitunter Ecocamping, Glamping und Wintercamping.

Mit dem "Bulli" wurde in den 1960er Jahren das erste Fahrzeug speziell für den Zweck als Reisemobil genutzt und ungefähr Mitte 1979 entstanden die ersten richtigen Wohnmobile.

Die Campingbewegung in Deutschland entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte ihren Ursprung jedoch bereits in den 1920er Jahren. Mit dem neuartigen Wirtschaftsboom Anfang der 1950er Jahre wurden die ersten Campingclubs hierzulande gegründet.

Ebenso wichtig ist es, mit Respekt und Verständnis auf die Einheimischen zuzugehen , die oftmals seit Generationen in den besuchten Gebieten leben – dann kann der Camping-Boom auch noch viele Jahre so weitergehen.

Damit Campingbegeistere auch weiterhin an vielen Orten willkommen sind, ist es wichtig, nicht nur die Schönheit der Natur zu genießen , sondern auch etwas zu ihrer Erhaltung beizutragen. Also achtet darauf, die Natur unversehrt zu lassen, keinen Müll zu hinterlassen und die Flora und Fauna nicht zu beschädigen.

2023 ist das Jahr nach Corona – die Pandemie gilt als vorbei und das Bedürfnis nach Reisen steigt wieder an. Während Camping vor einigen Jahren hauptsächlich ältere Menschen begeisterte, so kommt nun auch die jüngere Generation auf den Geschmack dieser entschleunigten Art zu reisen. Nachhaltigkeit ist dabei ebenfalls ein entscheidender Faktor, immerhin ist Camping – egal ob mit Zelt oder Camper eine der umweltfreundlichsten Arten zu reisen.

Online-Portale und Apps für Camping

Aufgrund des aktuellen Hypes rund ums Thema Camping entwickelt sich auch die Branche in Deutschland und ganz Europa rasant weiter. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Online-Portalen, welche Campingplätze und oft auch Camper anbieten.

Camping-Apps auf dem Smartphone erleichtern außerdem den Einstieg für Anfänger und machen es auch für Camping-Experten leichter, den perfekten Campingtrip zu planen. Dabei ist die Auswahl in den jeweiligen App-Stores mittlerweile ebenfalls riesig und reicht von Apps für das Buchen und Bewerten von Wohnmobil-Stellplätzen bis hin zu Apps für die Routenplanung.

Fazit

Der anhaltende Camping-Boom in Deutschland lässt sich durch eine Vielzahl von Faktoren erklären. Heutzutage haben Reisende eine Menge an Camping-Optionen, von traditionellen Zelten bis hin zu luxuriösen Glamping-Erlebnissen. Die Nach-Corona-Ära und das wachsende Interesse jüngerer Generationen am Camping, kombiniert mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, treiben diesen Trend weiter voran.

Zusätzlich haben Online-Plattformen und Apps die Camping-Planung erleichtert und den Zugang für viele Menschen ermöglicht. Es ist also der Mix aus Tradition, Innovation und einem gesteigerten Bedürfnis nach Nähe zur Natur, wodurch Camping in Deutschland so angesagt wie nie zuvor wurde.