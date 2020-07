Cafés und Konditoreien

Café Fiedler

Seit fast 80 Jahren steht der Name Fiedler für die Qualität und die Tradition des Konditorenhandwerkes. Heute schon in der 4. Generation als Familienbetrieb geführt, sind es neben dem Café eine Fülle anderer Produkte, die den komplexen Geschäftsbereich ausmachen.

Café Taktlos

Seit Jahren eine der ersten Adressen für Studenten und Szenemenschen. Nicht nur wegen der zentralen Lage in Uninähe am Tage wie abends immer gern besucht. Tipp: Den Milchkaffee probieren! Und die stets gekonnt ausgesuchte Musik genießen.

Café Exlex

Freundliches kleines Eckcafe, das von den Werktätigen im Stadtzentrum gern für einen Snack in der Mittagspause genutzt wird. Abends als szeneverbundene Kneipe beliebt.

Café Luna

Das charmante Café Luna direkt an der Schwentinebrücke in Kiel Wellingdorf öffnete im April 2009 seine Türen. Selbstgebackene Kuchen und ausschließlich aus frischen Zutaten hergestellte Torten, leckere Windbeutel und duftende Waffeln locken Besucher mit "süßem Zahn". Für Freunde der deftigen Leckerein gibt es saftige Flammkuchen. Jungunternehmerin Simone Claußen ist sich sicher, dass die traumhafte Lage und das kuschelige Ambiente dieses kleinen Cafés sowie der von ihr selbstgebackene Kuchen das Erfolgsrezept des neuen Cafés sein wird. Die Terrasse mit Schwentineblick und angrenzenden Spielmöglichkeiten für Jung und Alt bietet Platz für 20 Kuchengenießer, der Innenraum für 25 Gäste.

Die Idee aus dem ehemaligen Trafohäuschen der Kieler Stadtwerke ein Café zu machen, kam der 31-Jährigen bei einer Kanufahrt auf der Schwentine. Direkt an der Kanuüberführung wird es daher nun auch in den Sommermonaten eine Schiffsglocke für durstige Kanufahrer geben, die dann sozusagen einen "Coffee to go" direkt ins Boot bestellen können.

Forstbaumschule (Restaurant und Parkcafé)

Kaffee und Kuchen haben in der Forstbaumschule Tradition. Der Kuchen wird hier noch selbst gebacken. Es steht immer ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Torten zur Verfügung. Der Verkauf erfolgt auch außer Haus. Bei Kaffee und Kaffeeprodukten wird ausschließlich Transfairware angeboten. Berühmt ist die Forstbaumschule für den "Schwarzen Peter", der in so manchem Kindheitserinnerungen weckt, sowie für die rießen Waffeln.

Statt-Café

Das nette Café in der Andreas-Gayk-Straße schließt die Lücke zwischen Kunst und Kultur mit Genuss: Hier gibt es Kaffee, Tee und Kakao aus fairem Handel und kontrolliert biologischem Anbau. Sie bekommen alle Kaffeegetränke auch ohne Koffein, mit Sojamilch oder Sie probieren einfach mal einen Getreide-Milchkaffee. Abends oder nach einem Konzertbesuch im KulturForum kann man hier leckere Flammkuchen, hausgemachte Suppen und Salate genießen.

Starbucks Coffee House Kiel

Auch in Kiel lädt ein "Starbucks Coffee House" zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein. Die Gäste dürfen sich auf frisch aufgebrühte Spezialitätenkaffees, individuell zubereitete Espressospezialitäten (wie etwa den Caramel Macchiato) sowie herzhafte und süße Snacks (z. B. den herrlich schokoladigen Double Chocolate Muffin oder das köstliche Pesto Chicken Focaccia) freuen.

Um den Gästen die Vielfalt des Sortiments näher zu bringen, bietet Starbucks wöchentlich wechselnd einen von 17 Spezialitätenkaffees als "Coffee of the Week" an. In den "Starbucks Coffee Houses" werden jedoch nicht nur die Geschmacksnerven, sondern auch alle anderen Sinne angeregt: Warme Farben aus der Welt des Kaffees prägen den Innenbereich, bequeme Sessel laden zum Verweilen ein und jazzige Musik unterstreicht die angenehme Atmosphäre.

Werkstatt Café

Kunst, Kaffee oder Kuchen? All das und mehr bringt das einer Goldschmiedewerkstatt angegliederte Café am Kleinen Kiel auf stilvolle Art zusammen.

