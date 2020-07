Leckeres im Café-Restaurant Schleusen-Garten in Altenholz

Die Gäste werden mit guter ländlicher Küche verwöhnt. Neben der Speisekarte gibt es ein wechselndes Angebot köstlicher Besonderheiten. Verwenden werden frische regionale und saisonale Produkte.



In der gemütlichen Jahreszeit genießen Sie am wärmenden Kaminfeuer Tee- und Kaffeespezialitäten mit Kuchen und Torten oder etwas Herzhaftem – hergestellt aus der Hand eines erfahrenen Bäckers. Und in den Sommermonaten stehen Ihnen die Terrasse und der Garten zur Verfügung.



Neben ihrer eigenen Speisekarte haben die kleinen Gäste die Möglichkeit, sich auf der Hüpfburg und im großzügigen Garten auszutoben.

Für Feierlichkeiten

Das Restaurant bietet Platz für 40 Personen. Weitere 20 Personen können im Wintergarten bedient werden. In der wärmeren Jahreszeit können also Feierlichkeiten mit 60 Personen bequem bewirtet werden. Fragen Sie nach Menü- und Buffetvorschlägen, die das team individuell zusammenstellt.