Bonbonkocherei Hermann Hinrichs in Eckernförde

In der Schauküche kann man bei der Herstellung der köstlichen Karamellen, Sahnebonbons und anderen süßen Sünden zuschauen. Der Zucker wird auf offenem Feuer in einem Kupferkessel gekocht und erhält so einen ganz besonderen Geschmack. Natürliche Aromen und weitere Zutaten werden je nach Sorte dem heißen Bonbonteig auf dem großen Eisenkühltisch zugegeben.

Durch den Einsatz der alten Bonnbonstanze, verschiedener Motivwalzen, des Kegelrollers oder des Drageekessels entstehen Qualitätsbonbons in alter Handwerkskunst. Alles in allem: eine Fertigungsmethode, die sich bewusst gänzlich von der industriellen Produktion abhebt.

Neben den traditionsreichen handgemachten Hartkaramellen finden Sie im Spezialitätengeschäft auch Lakritz- und Weingummiklassiker, die zum Teil auch hinzugekauft werden. So bietet die Bonbonkocherei für jeden Geschack das richtige Naschwerk.

Der interessante Fertigungsprozess der Bonbons, den Sie während des Schaukochens kennenlernen und das breite Angebot der "Naschinsel" machen einen Besuch in der Bonbonkocherei Hermann Hinrichs zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt.