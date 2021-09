Blade Night Kiel

Wann? 15. und 22. September 2021, Treff und Check-in 17.00 Uhr, Start 18.00 Uhr Wo? Start ist an der Reventloubrücke an der Kiellinie Eintritt: frei

Nach monatelanger Planung darf die Kieler Blade Night in diesem Jahr stattfinden: Am 15. und 22. September 2021 können wieder alle Skatebegeisterten ihre Inlineskater oder Longboards herauskramen und gemeinsam durch Kiels Straßen skaten. Start ist an der Reventloubrücke an der Kiellinie.

Aufgrund von Corona kann die Blade Night nicht in dem Umfang stattfinden, wie sie 2019 organisiert wurde. Teilnehmer können nur direkt ab dem Startpunkt teilnehmen, da ein nachträglicher Einstieg aufgrund des Hygienekonzepts nicht gestattet ist.

Die Tour ist ca. 20 km lang und dauert ca. 2 Stunden.