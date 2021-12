33 Jahre Bildhauerwerkstatt Holz der Förde-vhs

Wann? 19. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022, 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstage schon ab 11.00 Uhr Wo? Bildhauerwerkstatt Holz Eintritt: frei, der Förderverein Freya-Frahm-Haus e.V. freut sich über eine Spende

Mit Unterstützung des neuen Werkstattleiters Giotto Bente zeigen Werkstatt-Teilnehmer von Samstag, 18. Dezember 2021, bis Sonntag, 2. Januar 2022, im Freya-Frahm-Haus, Strandstraße 15, in Laboe in der Gruppenausstellung "33 Jahre Bildhauerwerkstatt Holz" ihre unterschiedlichen Holzskulpturen.

Die Ausstellung ist bis auf Heiligabend und Silvester täglich von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, also auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. An den Samstagen 19. Dezember 2021 und 2. Januar 2022 wird bereits um 11.00 Uhr geöffnet. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen.

Den zu sehenden Arbeiten gemein ist der warme Ausdruck des Materials, in der Bearbeitung unterscheiden sie sich: Manche Stücke sind grob gearbeitet, kantig und rau, andere glattgeschliffen und poliert mit weich wirkender Oberfläche. Vertreten sind geschwungene, dynamische Formen, die organisch wirken, ebenso wie menschliche Figuren, aufrechtstehend oder in bewegter Pose.

Dieter Stolte machte sein Examen 1984 an der Fachhochschule Kiel im Fachbereich Gestaltung. Er arbeitete als freier Künstler in Schleswig-Holstein und gründete 2002 mit vier anderen Künstlern eine Ateliergemeinschaft. Dort entstanden neben Skulpturen auch Zeichnungen und Grafiken. Er arbeitete als Lehrbeauftragter an der FH Kiel, später an der Muthesius Kunsthochschule sowie als Dozent an der Volkshochschule in Kiel. Bei den Mitarbeitern der vhs-Kunstschule war Dieter Stolte als Künstler und Mensch sehr geschätzt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel