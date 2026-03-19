Wie hat sich die KVG verbessert?

In allen abgefragten Kategorien konnte die KVG deutliche Fortschritte verzeichnen. Besonders die Bewertung der Fahrzeuge sticht hervor: Sie verbesserte sich von 1,87 auf 1,60. In diese Note fließen Sauberkeit, Zustand der Busse sowie das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste ein. Auch der Schutz vor Belästigungen wurde positiv bewertet. Diese Entwicklung zeigt, dass die Investitionen in Flotte und Sicherheit Früchte tragen.

Das KVG-Personal erhielt von den Befragten eine noch bessere Bewertung als im Vorjahr. Die Note verbesserte sich deutlich von 1,81 auf 1,51. Besonders die Freundlichkeit der Mitarbeitenden wurde hervorgehoben. Die Fahrgäste würdigen damit den täglichen Einsatz des Teams, das trotz herausfordernder Bedingungen einen verlässlichen Service bietet. Diese Wertschätzung motiviert und bestätigt die Qualität der Kundenbetreuung.

Warum verbesserte sich die Angebotsbewertung trotz Ausfällen?

Überraschend ist die Entwicklung beim Angebot: Trotz Fahrtausfällen im Befragungszeitraum verbesserte sich die Note von 1,89 auf 1,51. Viele Fahrgäste zeigen offenbar Verständnis für die betrieblichen Herausforderungen. Sie würdigen die Bemühungen der KVG, trotz eingeschränkter Fahrzeugflotte Stabilität zu gewährleisten. Verbesserungen bei der Fahrgastinformation und beim Fahrkartenangebot kompensierten die negativen Effekte teilweise.

Mehrere Aspekte haben zur verbesserten Wahrnehmung beigetragen:

Erhöhtes Sicherheitsempfinden in den Fahrzeugen





in den Fahrzeugen Erweitertes Fahrkartenangebot für mehr Flexibilität





für mehr Flexibilität Verbesserte Fahrgastinformation über Änderungen und Ausfälle





über Änderungen und Ausfälle Freundlicherer Umgang des Personals mit den Fahrgästen

Diese Faktoren zeigen, dass guter Service mehr ist als reine Pünktlichkeit. Die KVG hat verstanden, dass transparente Kommunikation und ein angenehmes Reiseerlebnis die Zufriedenheit maßgeblich beeinflussen.

Was bedeutet das Ergebnis für die KVG?

Mit der hervorragenden Note erfüllt die KVG eine wichtige Voraussetzung für eine mögliche Anreizvergütung. Diese kann gewährt werden, wenn Einsparungen gegenüber den erlaubten Höchstkosten vorliegen. Ob diese Bedingung erfüllt wird, steht allerdings noch nicht fest. Aufgrund der zahlreichen Fahrtausfälle im vergangenen Jahr gilt eine Vergütung derzeit als eher unwahrscheinlich. Dennoch ist das Ergebnis ein starkes Signal für die Qualität der geleisteten Arbeit.

Ihr interessiert euch für weitere spannende Entwicklungen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten euch über aktuelle Themen aus der Region auf dem Laufenden.