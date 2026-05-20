Grundsätzliche Tipps zum Arbeiten im Coworking Space

Das Arbeiten im Coworking Space hat viele Vorteile, kann aber auch mit Nachteilen einhergehen. Manchmal kann es etwas lauter werden, sodass viele auf Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung setzen. Zudem kannst du damit ungestört beim Arbeiten deine Lieblingsmusik genießen, ohne dabei andere Mitarbeiter zu stören.

Ebenfalls wichtig: Öffentliches bzw. geteiltes WLAN stellt immer ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, weil Übertragungen oftmals unverschlüsselt erfolgen. Eine VPN-App auf dem Laptop schafft hier Abhilfe und verschlüsselt alle Daten. Zudem profitierst du nebenbei von einer höheren Privatsphäre, weil niemand mehr deine Online-Aktivitäten einsehen kann.

Seriöse VPN-Dienste bieten in der Regel eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie an, sodass du in diesem Zeitraum quasi ein VPN kostenlos testen kannst. Solltest du mit dem Angebot nicht zufrieden sein, erhältst du den gesamten Kaufpreis wieder zurück. Das gibt dir ausreichend Zeit, sowohl die Geschwindigkeit als auch alle weiteren Zusatzfunktionen zu testen.

Die besten Coworking Spaces in Kiel

COBL by Opencampus

Das COBL by Opencampus hat sich, wie der Name bereits vermuten lässt, auf Studierende in Kiel spezialisiert. Zudem ist es eine Non-Profit-Organisation, was die vergleichsweise niedrigen Preise erklärt. Auf guten Kaffee und bequeme Plätze zum Arbeiten musst du jedoch nicht verzichten. Zudem kann dieses Coworking Space mit einer tollen Atmosphäre überzeugen.

Natürlich gibt es in allen Bereichen und Räumen ein starkes und kostenloses WLAN, sodass man sich voll und ganz der Arbeit widmen kann. Leider beschränken sich die Öffnungszeiten des Cafés auf Wochentage zwischen 9 und 17 Uhr. Dafür kann COBL by Opencampus aber mit einer zentralen Lage direkt an der Altstadt punkten.

Starterkitchen.de

Eine weitere empfehlenswerte Option ist starterkitchen.de. Dieses Coworking Space befindet sich gleich neben der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Es bietet viele günstige Tarife auf Monatsbasis. Studierende zahlen beispielsweise knapp 20 Euro im Monat, während Professionals und Gründer verständlicherweise etwas mehr bezahlen müssen.

Die Preise sind dennoch ausgesprochen attraktiv, zudem gibt es für Mitglieder einen 24/7-Zugang. Eine große Küche und regelmäßige Events runden das Gesamtpaket ab. Zum Vernetzen in der Startup-Szene ist starterkitchen.de also ideal geeignet. Einziger Wermutstropfen: Nicht alle Plätze verfügen über ergonomische Stühle.

Regus

Während die ersten beiden Coworking Spaces regionale Angebote darstellen, ist Regus eine internationale Kette. Der Konzern verfügt über 4.000 Standorte und zwei davon befinden sich in Kiel (einer am Bahnhof und einer in der Nähe der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). Auf Studierende wirkt Regus vielleicht etwas altbacken, doch Professionals schätzen den Anbieter.

Regus konzentriert sich nämlich auf das Wesentliche: Helle Räume, ergonomische Arbeitsplätze und eine gute Konnektivität wissen zu überzeugen. Dafür lässt sich der Anbieter auch gut bezahlen, eine regelmäßige Nutzung kostet das Vielfache der zuvor genannten Optionen. Wer die hohen Kosten nicht scheut, kann hier ebenfalls fündig werden.

W8 Medienzentrum

Hinter diesem etwas unscheinbaren Namen versteckt sich ein weiteres tolles Coworking Space in Kiel. Unternehmen können hier ganze Büroflächen anmieten oder Events veranstalten, Professionals aus dem Kreativ- und Medienbereich sind ebenfalls gern gesehene Gäste. Für Studierende ist diese Adresse also etwas weniger gut geeignet.

Gemeinsames Arbeiten und gemeinsame Aktivitäten stehen dabei im Vordergrund, sodass du dir selbst als Freiberufler niemals einsam vorkommen solltest. Die Lage ist zwar gut und nah an der Innenstadt, aber in einem überwiegend kommerziellen Teil. Wenn du dich daran nicht störst und aus dem Medienbereich kommst, solltest du dem W8 Medienzentrum eine Chance geben.

MEDI-LEARN CoWorking

Im Süden von Kiel liegt etwas abseits das MEDI-LEARN CoWorking Space, gleich neben dem Schulensee. Das bedeutet, du kannst die Hektik der Stadt ein wenig hinter dir lassen. Eine Anreise mit dem Auto oder dem Bus ist dennoch problemlos möglich. Dafür hast du dann direkt von der Terrasse aus einen unverbauten Blick auf den See.

Als Mitglied hast du 24/7 Zugang zu deinem Arbeitsplatz. Kaffee, Getränke und Obst sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Selbst Hunde dürfen mitgebracht werden, solange sie nicht von der Arbeit ablenken. Wer also die etwas abgelegene Lage in Kauf nehmen kann, findet mit diesem Coworking Space eine ruhige Alternative außerhalb der Stadt.

Fazit: Kiel hat viele gute Coworking Spaces zu bieten

Studierende und Freiberufler finden in Kiel eine Vielzahl attraktiver Coworking Spaces. Einige von ihnen locken mit niedrigen Preisen und sind selbst bei kleinen Budgets problemlos bezahlbar. Andere bieten wiederum Events und eine professionelle Arbeitsumgebung. Am Ende musst du dich also nur für deine bevorzugte Option entscheiden.