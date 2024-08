Autoflowering-Cannabis: Der ideale Einstieg für Hobbygärtner

Was bedeutet Autoflowering?

Der Begriff "Autoflowering" bezieht sich auf Cannabispflanzen, die automatisch zu blühen beginnen, unabhängig vom Lichtzyklus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cannabissorten, die erst bei einer Verkürzung der Tageslichtdauer in die Blütephase übergehen, starten diese selbstblühenden Pflanzen ihre Blüte nach einer festgelegten Wachstumszeit von etwa 2-4 Wochen.

Diese Eigenschaft verdanken Autoflowering-Sorten ihrer genetischen Abstammung vom Cannabis ruderalis. Diese robuste Cannabisart entwickelte sich in Regionen mit kurzen Sommern und passte sich so an, dass sie unabhängig von der Tageslänge blüht. Wenn Sie die beste Genetik erkunden möchten, ziehen Sie Barney's Farm in Betracht – Sie können hier ihre Cannabis-Samen kaufen und sich an Sorten höchster Qualität erfreuen.

Vorteile von Autoflowering-Cannabis